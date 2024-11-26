Орлов недоволен судейством Карасева в матче «Оренбург» – «Зенит»

Геннадий Орлов рассказал, почему ему не понравилась работа Сергея Карасева, судившего «Оренбург» и «Зенит» в 16-м туре РПЛ.

«Российский футбол всe-таки очень грубый. Смотри, вот в первом тайме Марин три раза бьeт наших игроков. Карасeв считается судейской суперзвездой. А он считает, что это просто игра. Ну какая игра, если ты умышленно цепляешь?

Он даже ему устно ничего не сказал. Я удивлeн был Карасeву. Ну, ты остановись, ты имеешь право, предупреди, дай ему понять», – заявил Орлов.

«Зенит» выиграл со счетом 1:0.

Победный гол был забит на 96-й минуте.

«Оренбург» с 38-й минуты был вдесятером после удаления Александра Коваленко.

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