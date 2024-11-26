Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов недоволен судейством Карасева в матче «Оренбург» – «Зенит»

Орлов недоволен судейством Карасева в матче «Оренбург» – «Зенит»

26 ноября 2024, 16:00
7

Геннадий Орлов рассказал, почему ему не понравилась работа Сергея Карасева, судившего «Оренбург» и «Зенит» в 16-м туре РПЛ.

«Российский футбол всe-таки очень грубый. Смотри, вот в первом тайме Марин три раза бьeт наших игроков. Карасeв считается судейской суперзвездой. А он считает, что это просто игра. Ну какая игра, если ты умышленно цепляешь?

Он даже ему устно ничего не сказал. Я удивлeн был Карасeву. Ну, ты остановись, ты имеешь право, предупреди, дай ему понять», – заявил Орлов.

  • «Зенит» выиграл со счетом 1:0.
  • Победный гол был забит на 96-й минуте.
  • «Оренбург» с 38-й минуты был вдесятером после удаления Александра Коваленко.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

Еще по теме:
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените» 12
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА 7
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит» 9
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Орлов Геннадий Карасев Сергей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тинез Розоп
1732630216
Тут газпром и там газпром. Карась в панике был...
Ответить
NewLife
1732631220
Гена, скажи спасибо, что ноги унесли. Карась вас спасал, как обычно и привычно. Расскажи про Алипа пожалуйста.
Ответить
Борис34684
1732631687
Питерская птица не довольна судейством, дык наверно Карасеву не объяснили толком кому из гаспрема больше помогать.
Ответить
anatolich72
1732637445
Действительно где судья 6 минут лишних нашёл, а ведь могло быть и больше, пока зенька не забьёт.
Ответить
vvv123
1732640241
Я тоже недоволен. И чистый гол отменил, собака!
Ответить
Главные новости
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
1
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
1
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
4
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
8
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
Все новости
Все новости
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
8
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
6
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
18
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
Вчера, 18:08
2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 17:58
4
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
Вчера, 17:37
CAS вынес решение по Писарскому
Вчера, 17:29
2
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
Вчера, 17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
Вчера, 17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
Вчера, 16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
Вчера, 16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
Вчера, 15:54
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+