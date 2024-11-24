Червиченко не впечатлил покер Угальде: «3 из 4 мячей – ошибки защитников»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал комментарий после победы команды над «Локомотивом».

«Спартак» обыграл «Локо» со счетом 5:2.

Во всех мячах красно-белых поучаствовал Манфред Угальде: 4 гола и 1 ассист.

«Те, кто продал Угальде за такие деньги, могут выдохнуть. Скорее всего, им ещe раз удастся нажиться на «Спартаке». Это опять ситуации, когда он оказывается перед воротами. Угальде мастерски выбирает позицию и не промахивается. У него хорошее голевое чутьe. Залетает – молодец.

Но за 15 миллионов евро мне больше нравится Кордоба. Сегодня Угальде может забить четыре, а потом три матча подряд ничего, Кордоба более стабилен.

Но сегодня нападающий «Спартака» стал настоящей головной болью для «Локомотива», три из четырeх мячей – ошибки защитников», – сказал Червиченко.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов