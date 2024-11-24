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    • Червиченко не впечатлил покер Угальде: «3 из 4 мячей – ошибки защитников»

    Червиченко не впечатлил покер Угальде: «3 из 4 мячей – ошибки защитников»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал комментарий после победы команды над «Локомотивом».

    • «Спартак» обыграл «Локо» со счетом 5:2.
    • Во всех мячах красно-белых поучаствовал Манфред Угальде: 4 гола и 1 ассист.

    «Те, кто продал Угальде за такие деньги, могут выдохнуть. Скорее всего, им ещe раз удастся нажиться на «Спартаке». Это опять ситуации, когда он оказывается перед воротами. Угальде мастерски выбирает позицию и не промахивается. У него хорошее голевое чутьe. Залетает – молодец.

    Но за 15 миллионов евро мне больше нравится Кордоба. Сегодня Угальде может забить четыре, а потом три матча подряд ничего, Кордоба более стабилен.

    Но сегодня нападающий «Спартака» стал настоящей головной болью для «Локомотива», три из четырeх мячей – ошибки защитников», – сказал Червиченко.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (5)
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    serhio80
    1732400545
    Пухлый, ты тоже ошибка, лучше бы об штору тебя вытерли
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    =Cпартак=
    1732414277
    а кого впечатлил Червиченко.
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    VPERDIV SPARTAK
    1732418075
    Прав как всегда но секта она же косорылая и ничего не видит и не понимает)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1732420423
    Угальде на данный момент - лучший бомбардир РПЛ, забил больше всех мячей, а то, что какой то ноунейм не впечатлен его игрой ни о чем не говорит. Всё дело в любви или ненависти к тому или иному клубу данного персонажа.
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    shahor
    1732421188
    Даже сначала не поверил,что Червиченко всё-таки хоть один гол признал трудовым.Прогресс,однако.
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