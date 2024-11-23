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    • Реакция Семака на вырванную на 96-й минуте победу «Зенита» над «Оренбургом»

    Реакция Семака на вырванную на 96-й минуте победу «Зенита» над «Оренбургом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после гостевого матча 16-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0). Он отметил действия вингера хозяев Химми Марина.

    – Это была очень важная победа. Группа лидеров идет очень плотно, поэтому потеря очков серьезно отражается на месте в турнирной таблице. Эта победа сложна, безусловно: искусственное поле, много потерь, много пытались через центр играть, но ошибались.

    «Оренбург» пользовался нашими ошибками, они хорошо и остро контратаковали. Хотелось бы выделить сегодня Марина. В составе соперника я редко кого‑то выделяю. Он здорово сыграл, индивидуально много обыгрывал, даже в меньшинстве создавал много остроты у наших ворот.

    – Можете ли выпускать Ерохина раньше, если он выходит и забивает?

    – Нам нужно, чтобы Ерохин забивал, а когда он выходит, не столь важно. Если видели, вчера Томас Мюллер на 88‑й минуте вышел. Саша всегда выходит на столько, на сколько нужно. Он старается играть и показывать 100% возможностей. Это пример для игроков, прежде всего для молодых.

    • В пятницу 35-летний нападающий «Баварии» Томас Мюллер вышел на поле на 88-й минуте матча 11-го тура Бундеслиги с «Аугсбургом» (3:0). После его появления мюнхенцы забили два мяча.
    • В матче с «Оренбургом» 35-летний полузащитник «Зенита» Александр Ерохин вышел на замену на 80-й минуте, а на 90+6-й забил победный гол.
    • Петербуржцы сейчас занимают 1-е место в РПЛ с 39 очками.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    23.11.2024 18:45
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    Комментарии (1)
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    1732387043
    Вот козёл, и нахрена тебе всучили Соболя ?
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