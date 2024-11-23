Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Эмоции Угальде после покера за «Спартак»

    Форвард «Спартака» Манфред Угальде дал комментарий после матча с «Локомотивом».

    • Команда Деяна Станковича выиграла со счетом 5:2.
    • Угальде забил четыре гола и сделал результативную передачу.

    «Невероятно счастлив, спасибо богу и моим партнерам. Мы здорово сыграли, добились победы. Матч был хорошим, но «Локомотив» прибавил во втором тайме, вернулся в игру, забил мячи. У нас тоже получилось вернуться в свой темп. После двух голов соперника было сложно, но мы вернули себе уверенность и добились успеха.

    Буду получать удовольствие от игры и от футбола, чем больше забью, тем будет лучше», – сказал Угальде.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Угальде высказался о статистике Соболева в «Зените» 5
    Станкович поставил оценку Угальде за матч с «Локо» 2
    Угальде – четвертый игрок в истории «Спартака», сделавший покер 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.11.2024 20:26
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    NewLife
    1732383824
    Дальнейших успехов на благо Спартака !
    Ответить
    timon2401
    1732387700
    Спасибо за игру!!!
    Ответить
    Алим Терек
    1732389626
    прыгнул выше головы,выскочил из штанов,молодец.
    Ответить
    VVM1964
    1732394210
    Сегодня ты был крут !!! Да и вообще в этом сезоне молодцом - не снижай планки, болельщики Спартака в тебя верят !!!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 