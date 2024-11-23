Эмоции Угальде после покера за «Спартак»

Форвард «Спартака» Манфред Угальде дал комментарий после матча с «Локомотивом».

Команда Деяна Станковича выиграла со счетом 5:2.

Угальде забил четыре гола и сделал результативную передачу.

«Невероятно счастлив, спасибо богу и моим партнерам. Мы здорово сыграли, добились победы. Матч был хорошим, но «Локомотив» прибавил во втором тайме, вернулся в игру, забил мячи. У нас тоже получилось вернуться в свой темп. После двух голов соперника было сложно, но мы вернули себе уверенность и добились успеха.

Буду получать удовольствие от игры и от футбола, чем больше забью, тем будет лучше», – сказал Угальде.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов