Станкович поставил оценку Угальде за матч с «Локо»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил игру Манфреда Угальде в матче с «Локомотивом».

«Спартак» разгромил «Локо» со счетом 5:2.

Угальде забил четыре гола и сделал результативную передачу.

«Угальде провел невероятный мяч, давайте не забывать, что он вернулся из сборной два дня назад. Он пролетел буквально полмира. Я знаю, как тяжело провести матч с таким уровнем борьбы. Он заслуживает оценки не 10 из 10, а 20 из 10», – сказал Станкович.

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