Талалаев осудил высказывания Слуцкого: «Не замечает бревна в собственном глазу»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выразил недовольство высказываниями Леонида Слуцкого, возглавляющего «Шанхай Шэньхуа».
– Верите ли вы в термин «тренерская команда» и согласны ли, что «Балтика» – это она и есть? А также согласитесь ли с Леонидом Слуцким, сказавшим, что все ваши игроки хороши только внутри ваших принципов и далеко не факт, что кто-то из них проявит себя в другой команде?
– От оценок «Балтики» в этом контексте уйду. На мой взгляд, «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив» абсолютно структурные и, если хотите, тренерские команды.
С уважением отношусь к работе Слуцкого, а вот к его последним публичным выступлениям у меня очень критическое отношение. Потому что человек задает определенные постулаты, как профессиональные, так и человеческие, при этом сам их нарушая.
Я один из немногих, кто ждал его возвращения в профессию и кто в интервью до его успехов в китайском футболе высказывал уверенность, что он добьется результата. Потому что законы командного построения едины – что в любом дивизионе России, что в Китае, что в Армении.
Но, условно, журя Ролана Гусева за его высказывания, Леонид Викторович не замечает бревна в собственном глазу.
– Что вы имеете в виду?
– Историю с Дзюбой и «Торпедо». Мужчина и профессиональный тренер с хорошим бэкграундом, прежде чем публично выступать по поводу переговоров игрока и тренера другого клуба, должен был как минимум позвонить мне, чтобы узнать позицию второй стороны. Он же сразу вынес это в публичную плоскость и занял какую-то позицию, а такое больше свойственно женщинам.
У меня был непростой момент и с Мурадом Мусаевым, но позже мы пообщались по телефону, расставили все точки над i и продолжаем совместно трудиться в профессиональном сообществе.
Ведь никто не присутствовал при наших переговорах с Артемом, и речь там не шла о просмотре. Если это не дошло до Дзюбы, значит, мы тогда приняли правильное решение.
Устанавливать нормы морали и поведения могут люди, которые сами их не нарушают, либо если произошло что-то совсем уж вопиющее. Согласен с тем, что Гусев повел себя не совсем правильно, но осуждать его впрямую и давать какие-то рекомендации, не поговорив перед этим с ним лично, кажется мне неправильным. На мой взгляд, это не по-мужски.
Не согласен и с тем, что наши игроки могут проявить себя только в «Балтике». Это обесценивание и принижение достоинств моих игроков, что я никогда не приму.
Сегодня читал одну из версий, согласно которой сразу пять футболистов нашей команды входят в список 33 лучших по этой части чемпионата. Считаю это объективной оценкой. А заиграют ли они в другой системе – это вопрос правильности использования их сильных качеств.
Абсолютно не сомневаюсь в том, что у меня семь-восемь игроков, которые могут играть в любой футбол. Даже в современный европейский.
- Ранее Слуцкий резко отреагировал на слова исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Ролана Гусева о предшественниках: «Я считаю, то, что Гусев себе позволил, когда уходил Личка и сейчас ушел Карпин, – вершина неэтичности в тренерской профессии».
- В январе 2023 года Слуцкий рассказал, что переход нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо» сорвался после разговора с Талалаевым, возглавлявшим тогда черно-белых. По словам экс-тренера сборной России, Талалаев предложил форварду приехать на просмотр, что вызвало недоумение у Дзюбы.