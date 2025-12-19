Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев осудил высказывания Слуцкого: «Не замечает бревна в собственном глазу»

Талалаев осудил высказывания Слуцкого: «Не замечает бревна в собственном глазу»

Сегодня, 09:59
4

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выразил недовольство высказываниями Леонида Слуцкого, возглавляющего «Шанхай Шэньхуа».

– Верите ли вы в термин «тренерская команда» и согласны ли, что «Балтика» – это она и есть? А также согласитесь ли с Леонидом Слуцким, сказавшим, что все ваши игроки хороши только внутри ваших принципов и далеко не факт, что кто-то из них проявит себя в другой команде?

– От оценок «Балтики» в этом контексте уйду. На мой взгляд, «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив» абсолютно структурные и, если хотите, тренерские команды.

С уважением отношусь к работе Слуцкого, а вот к его последним публичным выступлениям у меня очень критическое отношение. Потому что человек задает определенные постулаты, как профессиональные, так и человеческие, при этом сам их нарушая.

Я один из немногих, кто ждал его возвращения в профессию и кто в интервью до его успехов в китайском футболе высказывал уверенность, что он добьется результата. Потому что законы командного построения едины – что в любом дивизионе России, что в Китае, что в Армении.

Но, условно, журя Ролана Гусева за его высказывания, Леонид Викторович не замечает бревна в собственном глазу.

– Что вы имеете в виду?

– Историю с Дзюбой и «Торпедо». Мужчина и профессиональный тренер с хорошим бэкграундом, прежде чем публично выступать по поводу переговоров игрока и тренера другого клуба, должен был как минимум позвонить мне, чтобы узнать позицию второй стороны. Он же сразу вынес это в публичную плоскость и занял какую-то позицию, а такое больше свойственно женщинам.

У меня был непростой момент и с Мурадом Мусаевым, но позже мы пообщались по телефону, расставили все точки над i и продолжаем совместно трудиться в профессиональном сообществе.

Ведь никто не присутствовал при наших переговорах с Артемом, и речь там не шла о просмотре. Если это не дошло до Дзюбы, значит, мы тогда приняли правильное решение.

Устанавливать нормы морали и поведения могут люди, которые сами их не нарушают, либо если произошло что-то совсем уж вопиющее. Согласен с тем, что Гусев повел себя не совсем правильно, но осуждать его впрямую и давать какие-то рекомендации, не поговорив перед этим с ним лично, кажется мне неправильным. На мой взгляд, это не по-мужски.

Не согласен и с тем, что наши игроки могут проявить себя только в «Балтике». Это обесценивание и принижение достоинств моих игроков, что я никогда не приму.

Сегодня читал одну из версий, согласно которой сразу пять футболистов нашей команды входят в список 33 лучших по этой части чемпионата. Считаю это объективной оценкой. А заиграют ли они в другой системе – это вопрос правильности использования их сильных качеств.

Абсолютно не сомневаюсь в том, что у меня семь-восемь игроков, которые могут играть в любой футбол. Даже в современный европейский.

  • Ранее Слуцкий резко отреагировал на слова исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Ролана Гусева о предшественниках: «Я считаю, то, что Гусев себе позволил, когда уходил Личка и сейчас ушел Карпин, – вершина неэтичности в тренерской профессии».
  • В январе 2023 года Слуцкий рассказал, что переход нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо» сорвался после разговора с Талалаевым, возглавлявшим тогда черно-белых. По словам экс-тренера сборной России, Талалаев предложил форварду приехать на просмотр, что вызвало недоумение у Дзюбы.

Еще по теме:
Орлов сравнил Талалаева с Лобановским 1
Топ-клубы заинтересованы в Талалаеве
Бубнов высказался об игре «Балтики» при Талалаеве: «Только я идиот говорю об этом» 3
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Шанхай Шэньхуа Балтика Слуцкий Леонид Талалаев Андрей Гусев Ролан
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1766129189
Бомбардир, вчера были игры лиги конференции, вы об этом не слова. Вместо этого собираете сплетни, Орлов так сказал, Бубнов так сказал, Талалаев так сказал...
Ответить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
5
В «Локомотиве» проведут финансовый аудит всех подразделений
20:08
Подробности задержания арбитра Егорова в Москве
19:30
Фергюсон ответил, когда Аморим приведет «Манчестер Юнайтед» к чемпионству
19:10
2
Орлов сказал, почему Сафонов нравится французам
18:51
1
ВидеоОпределен лучший гол РПЛ в ноябре-декабре
18:43
Арбитра РПЛ задержали при попытке улететь из России
18:18
4
ВидеоСафонов обратился к российским болельщикам
18:06
1
Смертин вспомнил, как оправдывался перед Дрогба: «Да ссу я, ссу»
17:54
1
Тихонов – о Сафонове: «Может, ему Героя России присвоить?»
17:34
21
Все новости
Все новости
Топ-3 лучших вратарей в сезоне РПЛ по версии Малафеева
19:57
Гаджиев встал на защиту Станковича
19:00
ВидеоОпределен лучший гол РПЛ в ноябре-декабре
18:43
Мовсисян высказался о смене тренера в «Спартаке»
17:42
2
Орлов: «В каждой команде должен быть рыжий, но два – уже нельзя»
17:17
4
Набабкин выбрал самый запоминающийся гол за карьеру в ЦСКА
16:55
Талалаев: «Женщины в самолете с командой не летают»
16:47
2
Бубнов ответил, кто сильнее – Батраков или Головин: «По всем параметрам»
16:29
7
Непомнящий определил место РПЛ среди европейских лиг: «Не думайте, что я выживаю из ума»
16:20
4
Мовсисян – о первом чемпионстве в истории «Краснодара»: «У Галицкого был план»
15:52
Овчинников назвал желаемого чемпиона РПЛ
15:30
Талалаев объяснил, почему у Карпина не получилось в «Динамо»
15:17
2
Бубнов – о Радимове: «Вообще никакой был!»
15:00
2
Семин назвал российского вратаря, способного пойти по пути Сафонова
14:28
Черчесов: «Мне конкретно звонили из двух европейских клубов»
14:14
8
Фото«Рубин» забрал нападающего молодежной сборной России у «КАМАЗа»
13:38
Гендиректор «Спартака» раскрыл секрет гола Дмитриева в ворота ЦСКА
13:28
1
«Акрон» вернул защитника в ЦСКА
13:23
1
Защитником «Балтики» заинтересовался европейский клуб
13:00
2
Бубнов назвал двух игроков РПЛ, которые нужны «Спартаку» для борьбы за чемпионство
12:49
7
Талалаев сказал, кому в РПЛ мешают успехи «Балтики»
12:18
14
Экс-игрок «Спартака» назвал российского тренера, который идеально подойдет команде
12:04
2
Позиция ангольского клуба насчет ухода Артиги в «Рубин»
11:50
3
В «Интере» высказались об интересе к Сперцяну
11:48
4
Талалаев назвал маразмом решение «Спартака»
11:10
27
Агент Глебова оценил стоимость футболиста ЦСКА
10:58
2
РПЛ определила лучшего тренера ноября и декабря
10:34
2
Черчесов – о своих ошибках: «Это называется просчет»
10:27
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 