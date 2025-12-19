Семин отреагировал на перелом руки Сафонова

Российский тренер Юрий Семин высказался о травме вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

У россиянина выявлен перелом левой кисти.

Он получил повреждение в выигранном финале Межконтинентального кубка, где отбил 4 из 5 пенальти в послематчевой серии.

Сроки восстановления Сафонова – 3-4 недели.

«Это часть спортивной профессии. Пожелаю Матвею терпения, хорошо провести реабилитацию.

Вот и все. Если будет хорошо работать и восстановится, значит вернется основным вратарем», – заявил Семин.