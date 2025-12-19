Введите ваш ник на сайте
Семин отреагировал на перелом руки Сафонова

Сегодня, 17:05
1

Российский тренер Юрий Семин высказался о травме вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

  • У россиянина выявлен перелом левой кисти.
  • Он получил повреждение в выигранном финале Межконтинентального кубка, где отбил 4 из 5 пенальти в послематчевой серии.
  • Сроки восстановления Сафонова – 3-4 недели.

«Это часть спортивной профессии. Пожелаю Матвею терпения, хорошо провести реабилитацию.

Вот и все. Если будет хорошо работать и восстановится, значит вернется основным вратарем», – заявил Семин.

Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Семин Юрий
Комментарии (1)
Mirak92
1766155976
Вот Палыч мужик! Не одного призрения в сторону. Как от некоторых.
Ответить
Семин отреагировал на перелом руки Сафонова
