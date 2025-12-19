Семин отреагировал на перелом руки Сафонова

Российский тренер Юрий Семин высказался о травме вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
- У россиянина выявлен перелом левой кисти.
- Он получил повреждение в выигранном финале Межконтинентального кубка, где отбил 4 из 5 пенальти в послематчевой серии.
- Сроки восстановления Сафонова – 3-4 недели.
«Это часть спортивной профессии. Пожелаю Матвею терпения, хорошо провести реабилитацию.
Вот и все. Если будет хорошо работать и восстановится, значит вернется основным вратарем», – заявил Семин.
Источник: «Матч ТВ»