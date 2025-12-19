В «Интере» высказались об интересе к Сперцяну

Пресс-служба «Интера» прокомментировала информацию об интересе клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

Ранее об этом сообщил аккаунт Chase в социальной сети X. По его данным Сперцян готов уйти из «Краснодара» только в топ-клуб, а переговоры с «нерадзурри» уже начались.

«У нас нет никакой информации о том, что «Интер» намерен подписать Эдуарда Сперцяна», – сообщили в пресс-службе итальянского клуба.