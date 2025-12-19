В «Интере» высказались об интересе к Сперцяну

Пресс-служба «Интера» прокомментировала информацию об интересе клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
Ранее об этом сообщил аккаунт Chase в социальной сети X. По его данным Сперцян готов уйти из «Краснодара» только в топ-клуб, а переговоры с «нерадзурри» уже начались.
«У нас нет никакой информации о том, что «Интер» намерен подписать Эдуарда Сперцяна», – сообщили в пресс-службе итальянского клуба.
- 25-летний футболист в этом сезоне провел 25 матчей за «Краснодар», забил 9 голов, сделал 13 ассистов.
- Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 25 миллионов евро.
- Срок контракта игрока с «быками» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Чемпионат»