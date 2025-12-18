Губерниев двумя русскими поговорками описал готовящееся увольнение Рахимова из «Рубина»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о планируемой смене главного тренера в «Рубине».

Ожидается уход Рашида Рахимова.

Сообщалось, что его сменит иностранный тренер.

«Рубин» ушел на зимний перерыв на 7-м месте в РПЛ с 23 очками в 18 турах.

«Я так понимаю, нашла коса на камень, тренер поругался с руководством. Так бывает.

Мы только недавно недоумевали, почему Шалимов ушел из «Факела», там тоже были какие‑то «терки».

Своя рука – владыка, а Рашид Рахимов без работы не останется», – заявил Губерниев.