Губерниев двумя русскими поговорками описал готовящееся увольнение Рахимова из «Рубина»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о планируемой смене главного тренера в «Рубине».
- Ожидается уход Рашида Рахимова.
- Сообщалось, что его сменит иностранный тренер.
- «Рубин» ушел на зимний перерыв на 7-м месте в РПЛ с 23 очками в 18 турах.
«Я так понимаю, нашла коса на камень, тренер поругался с руководством. Так бывает.
Мы только недавно недоумевали, почему Шалимов ушел из «Факела», там тоже были какие‑то «терки».
Своя рука – владыка, а Рашид Рахимов без работы не останется», – заявил Губерниев.
Источник: «Матч ТВ»