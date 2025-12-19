Введите ваш ник на сайте
Защитником «Балтики» заинтересовался европейский клуб

Сегодня, 13:00
2

ПАОК заинтересован в приобретении защитника «Балтики» Кевина Андраде. Греческий клуб связался с агентом колумбийца и готовится направить калининградцам предложение о трансфере.

«Балтика» готова рассмотреть продажу Андраде за 4-5 миллионов евро. ПАОК вряд ли будет готов заплатить за защитника такую сумму.

Ранее сообщалось, что в подписании Андраде заинтересована бразильская «Баия».

  • 26-летний защитник в этом сезоне провел за «Балтику» 21 матч, забил 1 гол.
  • Срок контракта колумбийца с калининградцами рассчитан до середины 2027 года.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига Балтика ПАОК Баия Андраде Кевин
Интерес
1766142428
Не отдавать и за пять.Только по окончании сезона.
Ответить
  • Читайте нас: 