Защитником «Балтики» заинтересовался европейский клуб

ПАОК заинтересован в приобретении защитника «Балтики» Кевина Андраде. Греческий клуб связался с агентом колумбийца и готовится направить калининградцам предложение о трансфере.
«Балтика» готова рассмотреть продажу Андраде за 4-5 миллионов евро. ПАОК вряд ли будет готов заплатить за защитника такую сумму.
Ранее сообщалось, что в подписании Андраде заинтересована бразильская «Баия».
- 26-летний защитник в этом сезоне провел за «Балтику» 21 матч, забил 1 гол.
- Срок контракта колумбийца с калининградцами рассчитан до середины 2027 года.
Источник: Legalbet