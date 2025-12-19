Защитником «Балтики» заинтересовался европейский клуб

ПАОК заинтересован в приобретении защитника «Балтики» Кевина Андраде. Греческий клуб связался с агентом колумбийца и готовится направить калининградцам предложение о трансфере.

«Балтика» готова рассмотреть продажу Андраде за 4-5 миллионов евро. ПАОК вряд ли будет готов заплатить за защитника такую сумму.

Ранее сообщалось, что в подписании Андраде заинтересована бразильская «Баия».