Канчельскис высказался о переходе Сафонова в «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис порассуждал о возможном трансфере Матвея Сафонова из «ПСЖ» в английский клуб.

«С удовольствием хотел бы увидеть его в «Манчестер Юнайтед». Если будут предложения, то, конечно, я бы его рекомендовал. Почему бы нет.

Я считаю, что после Игоря Акинфеева он номер два. Акинфеев – первый, а он второй. Дай бог, чтобы у него появился шанс и в таком клубе», – сказал Канчельскис.