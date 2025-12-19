Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис высказался о переходе Сафонова в «Манчестер Юнайтед»

Канчельскис высказался о переходе Сафонова в «Манчестер Юнайтед»

19 декабря, 13:47
5

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис порассуждал о возможном трансфере Матвея Сафонова из «ПСЖ» в английский клуб.

«С удовольствием хотел бы увидеть его в «Манчестер Юнайтед». Если будут предложения, то, конечно, я бы его рекомендовал. Почему бы нет.

Я считаю, что после Игоря Акинфеева он номер два. Акинфеев – первый, а он второй. Дай бог, чтобы у него появился шанс и в таком клубе», – сказал Канчельскис.

  • 26-летний Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ».
  • Он не играл с мая по декабрь, но после травмы Люка Шевалье получил шанс и провел 4 матча подряд.

Еще по теме:
Реакция Канчельскиса на перелом руки Сафонова 3
Канчельскис рассказал о преимуществах британского паспорта 3
Канчельскис сказал, на сколько лет Россия отстала от Англии в футболе 12
Источник: «Советский спорт»
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Динамо Бр ПСЖ Манчестер Юнайтед Сафонов Матвей Канчельскис Андрей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Foxitkuban
1766148572
"после Игоря Акинфеева он номер два" - серьёзно? Ну насмешил)))
Ответить
Александр-Юрков-vkontakte
1766162723
Канчито ты чего дурачок почему тут мёртвый Акинфей.
Ответить
Cubinec1989
1766170099
Уважаю Акинфеева, но Сафонов сильнее. Он не побоялся уехать в новый, незнакомый чемпионат и добился там не плохих успехов. Выступление в финал международного клубного чемпионата - тому подтверждение!
Ответить
Forward222
1766301379
Канчельскис забыл, что английские клубы не связываются с россиянами из-за санкций.
Ответить
Forward222
1766301586
Канчельскис погоречился. Акинфеев уже давно не номер один. Сейчас вратарь номер один наверно всë-таки Сафонов в России.
Ответить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
5
Примера. «Барселона» в большинстве победила «Вильярреал» (2:0)
20:09
Глушаков высказался о превращении РПЛ в чемпионат пивзавода
19:58
ФотоСафонов сделал шуточное фото на метле
19:07
ФотоДва московских клуба РПЛ заинтересовались игроком из Бундеслиги
18:20
2
Глушаков предложил двух кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
18:04
7
Названы еще два кандидата на место главного тренера «Рубина»
17:52
Агент Дзюбы – о ситуации с голом Кержакова: «Артем готов вернуться в сборную России»
17:39
6
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
17:00
1
Мостовой оценил обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом»
16:50
7
Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» определился с трансферными целями на зиму
19:51
АПЛ. Гол Дьекереша с пенальти принес «Арсеналу» выездную победу над «Эвертоном» (1:0)
01:03
АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (2:1), у лондонцев 2 удаления
Вчера, 22:33
Гвардиола: «Манчестер Сити» должен быть готов к новому тренеру»
Вчера, 21:05
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» (3:0) с дублем Холанда и вышел в лидеры
Вчера, 20:00
Холанд опередил Роналду по голам в АПЛ
Вчера, 19:32
АПЛ. Вратарский ассист помог «Челси» уйти с 0:2 против «Ньюкасла» (2:2)
Вчера, 17:34
Гвардиола высказался о своем преемнике в «Манчестер Сити»
Вчера, 10:25
1
Аморим оценил прогноз Фергюсона о следующем чемпионстве «Манчестер Юнайтед»
19 декабря
1
Фергюсон ответил, когда Аморим приведет «Манчестер Юнайтед» к чемпионству
19 декабря
4
Смертин вспомнил, как оправдывался перед Дрогба: «Да ссу я, ссу»
19 декабря
2
Мареска отреагировал на слухи о «Манчестер Сити»
19 декабря
Канчельскис высказался о переходе Сафонова в «Манчестер Юнайтед»
19 декабря
5
Известен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
18 декабря
ВидеоБолельщики «Манчестер Юнайтед» потребовали трансфер Сафонова
18 декабря
8
ВидеоХоланд поздравил детей в костюме Санта-Клауса
16 декабря
1
Назван лучший вратарь 2025 года по версии ФИФА
16 декабря
«Манчестер Сити» определился с главной трансферной целью на лето
16 декабря
ФотоЗащитник «Манчестер Сити» сделал татуировку на русском языке
16 декабря
3
Аморим прокомментировал ничью 4:4 в матче «МЮ» с «Борнмутом»
16 декабря
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Борнмутом» в матче с восемью голами
16 декабря
1
Игрока «Ньюкасла» госпитализировали с проколом легкого после Северо-восточного дерби
15 декабря
Гвардиола побил рекорд Фергюсона в АПЛ
15 декабря
«Ливерпуль» рассмотрит вариант с покупкой вингера за 65 миллионов фунтов
15 декабря
«Манчестер Сити» выразил соболезнования в связи с терактом в Австралии
14 декабря
1
АПЛ. Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Кристал Пэлас»
14 декабря
АПЛ. «Арсенал» с трудом обыграл последнюю команду (2:1) и упрочил лидерство, у соперника 2 автогола
14 декабря
Салах побил рекорд Руни и стал рекордсменом АПЛ
13 декабря
Все новости
