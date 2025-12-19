Семин назвал российского вратаря, способного пойти по пути Сафонова

Российский тренер Юрий Семин считает, что голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев может заиграть в Европе.

«Пример Сафонова может вдохновить многих молодых игроков. Он показывает, что в футболе все возможно при должном отношении к тренировочному процессу.

Матвей не опустил руки, а продолжил цепляться за свои шансы. Теперь футбол его вознаградил.

Кто из вратарей РПЛ готов к переходу в европейский клуб? Думаю, Агкацев может пойти по пути Сафонова и заиграть в Европе. У него есть все данные для этого», – сказал Семин.