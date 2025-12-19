Черчесов ответил, чем сборная России на ЧМ-2018 была лучше команды, выигравшей бронзу Евро-2008

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов сравнил сборные России, успешно выступившие на Евро-2008 и ЧМ-2018.

В 2008 году россияне с Гусом Хиддинком стали бронзовыми призерами чемпионата Европы.

В 2018-м они впервые в истории дошли до 1/4 финала чемпионата мира.

На домашнем мундиале сборной руководил Черчесов.

«Я думаю, что мы более дисциплинированные, более целеустремленные, более организованные. А та, по-моему, была немного талантливее, чем моя.

Я бы так сказал. Могу ошибаться, пускай на меня не обижаются. Это же не значит, что мы хуже или лучше», – заявил Черчесов.