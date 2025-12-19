Решение суда по Промесу, предложение ЦСКА по Баринову, Артига близок к возвращению в РПЛ, новый клуб Станковича и другие новости

РПЛ назвала лучшего игрока ноября-декабря.

«Спартак» может отдать Заболотного в другой клуб РПЛ.

Назван новый фаворит в борьбе за место главного тренера «Рубина».

Вердикт КДК по делу о расизме в матче «Краснодар» – ЦСКА.

Только один футболист «ПСЖ» не стал качать Сафонова после выигранной серии пенальти.

Опубликовано фото шпаргалки, которая помогла Сафонову выиграть серию пенальти против «Фламенго».

Новое решение суда по Промесу.

«Локо» ответил на предложение ЦСКА по Баринову.

ЦСКА готов в три раза увеличить предложение по Баринову

Станкович договорился с новым клубом.

ЦСКА подписал контракт с новым форвардом.

