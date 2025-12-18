«Спартак» может отдать Заболотного в другой клуб РПЛ

«Сочи» хочет арендовать у «Спартака» нападающего Антона Заболотного.
В столичном клубе считают, что форвард во второй части сезона не понадобится команде в борьбе за высокие места. Ставку красно-белые будут делать на Манфреда Угальде и Ливая Гарсию. Однако итоговое решение примет тренерский штаб, который будет руководить командой в новом году.
В этом сезоне 34-летний Заболотный провел за «Спартак» 14 матчей, сделал 3 ассиста
- Срок его контракта с красно-белыми рассчитан до середины 2026 года.
- Форвард уже выступал в «Сочи» в 2019–2021 годах.
Источник: телеграм-канал Sport Baza