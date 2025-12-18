Введите ваш ник на сайте
«Спартак» может отдать Заболотного в другой клуб РПЛ

Сегодня, 12:25
13

«Сочи» хочет арендовать у «Спартака» нападающего Антона Заболотного.

В столичном клубе считают, что форвард во второй части сезона не понадобится команде в борьбе за высокие места. Ставку красно-белые будут делать на Манфреда Угальде и Ливая Гарсию. Однако итоговое решение примет тренерский штаб, который будет руководить командой в новом году.

В этом сезоне 34-летний Заболотный провел за «Спартак» 14 матчей, сделал 3 ассиста

  • Срок его контракта с красно-белыми рассчитан до середины 2026 года.
  • Форвард уже выступал в «Сочи» в 2019–2021 годах.

Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Заболотный Антон
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Anton1969
1766051061
Нечего было и брать это бревно!!!
Ответить
R_a_i_n
1766052100
Вообще странная история. Болотного брали для игры на втором этаже в конце матчей, когда нужно было дожимать так сказать. Таких матчей было до фига и больше, но... лавка и точка. Думаю, свои 3-4 мяча он положил бы, выпускай его минут на 15-20. Кстати такая же история с Самошниковым. Зачем парня брали?
Ответить
ПалкоВводецъ007
1766052142
Заболотный это показатель уровня хряков. Лузеры. Гыгыгы
Ответить
ilich55
1766052895
Антошка и в первой части сезона не нужен был. Так, мальчик на подхвате...
Ответить
evgevg13
1766053534
Что бы купить что нибудь ненужное надо продать что нибудь ненужное...
Ответить
BRO_football
1766054944
Возвращайся в ЦСКА. Там нужен нападающий. Заболотный будет в любом случае лучше нынешний бездарей.
Ответить
Spartak_forv@
1766057360
А до этого ставка на Забалотного была?
Ответить
FFR
1766059587
Спрашивается, какого хрена брали 34 летнего футболиста который даже в свои лучшие годы толком ничего не умел???
Ответить
алдан2014
1766064712
Хорошая новость,однака
Ответить
Everest13
1766068429
Сомнительное приобретение, как и все действия руководства команды... Ну там свой бизнес)))
Ответить
  • Читайте нас: 