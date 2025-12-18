«Спартак» может отдать Заболотного в другой клуб РПЛ

«Сочи» хочет арендовать у «Спартака» нападающего Антона Заболотного.

В столичном клубе считают, что форвард во второй части сезона не понадобится команде в борьбе за высокие места. Ставку красно-белые будут делать на Манфреда Угальде и Ливая Гарсию. Однако итоговое решение примет тренерский штаб, который будет руководить командой в новом году.

В этом сезоне 34-летний Заболотный провел за «Спартак» 14 матчей, сделал 3 ассиста