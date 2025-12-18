Назначение Артиги в «Рубин» может сорваться: известна причина

Дмитрий Селюк, агент испанского тренера Франка Артиги, не уверен, что его клиент зимой возглавит «Рубин».
«Я бы не хотел комментировать предварительные разговоры о назначении Артиги в «Рубин». Рабочие моменты есть рабочие моменты.
Но могу прокомментировать с точки зрения выбора: кого сегодня можно назначить? Это проблема для «Спартака», «Динамо», «Рубина». Лучше Артиги нет никого.
Дело не в том, что я представляю его интересы, – это объективно. Он сохранил «Химки» в РПЛ и так воспитал игроков, что теперь они играют в «Локомотиве».
Не думаю, что сейчас клуб Артиги отпустит его, а контракт – до мая», – сказал Селюк.
- 49-летний испанец сейчас работает в «Атлетико Петролеос» из Анголы.
- В России он тренировал «Химки» и «Родину».
- У Артиги есть опыт работы в академии «Барселоны».
Источник: «Чемпионат»