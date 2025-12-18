Введите ваш ник на сайте
  • Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России

Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России

Сегодня, 17:11
2

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о том, что следующим местом работы Сергея Семака может стать сборная России.

– Думаешь, Геннадий Сергеевич [Орлов] когда-нибудь что-то случайно говорит? Вот к нему нужно прислушиваться. Он ничего случайно не говорит. И вдруг ни с того, ни с сего Геннадий Сергеич вынес такой вердикт, что Семак всe, устал. И следующая его команда кто будет?

– Не видел.

– Сборная. Сборная России.

– А вы видите Семака в сборной?

– А почему нет?

– А Валерий Карпин?

– Уберут вообще. Контракт? Неустойку выплатят, и всe. Больше того, РФС может точно так же договориться с ним, как договорился с «Динамо».

– Не понимаю, зачем Карпина убирать.

– Можно пока не убирать. Семак отдыхать будет год.

  • Семак в «Зените» с 2018 года.
  • С тех пор команда 6 раз подряд взяла РПЛ.
  • Сейчас «Зенит» проводит 100-й сезон.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Семак Сергей Бубнов Александр
Комментарии (2)
Интерес
1766068998
Валере не привыкать "уставать",это уже отработано до него, *** дал старт.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1766069423
СЕМАК только в УФУ..у ЗЕНИТа нет тактики .нет игры .нет мотивации у игроков...ФИЗРУК...нет атакующего потенциала
Ответить
