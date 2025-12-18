Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о том, что следующим местом работы Сергея Семака может стать сборная России.
– Думаешь, Геннадий Сергеевич [Орлов] когда-нибудь что-то случайно говорит? Вот к нему нужно прислушиваться. Он ничего случайно не говорит. И вдруг ни с того, ни с сего Геннадий Сергеич вынес такой вердикт, что Семак всe, устал. И следующая его команда кто будет?
– Не видел.
– Сборная. Сборная России.
– А вы видите Семака в сборной?
– А почему нет?
– А Валерий Карпин?
– Уберут вообще. Контракт? Неустойку выплатят, и всe. Больше того, РФС может точно так же договориться с ним, как договорился с «Динамо».
– Не понимаю, зачем Карпина убирать.
– Можно пока не убирать. Семак отдыхать будет год.
- Семак в «Зените» с 2018 года.
- С тех пор команда 6 раз подряд взяла РПЛ.
- Сейчас «Зенит» проводит 100-й сезон.
Источник: «Чемпионат»