Аршавин объяснил, зачем «Локомотив» подписал Веру

Зампредседателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о переходе в «Локомотив» полузащитника Лукаса Веры.
«Вера – это усиление. Если «Локомотив» сохранит ход, то будет в чемпионской гонке до конца. Вера играет в центре поля. Он может играть опорника или восьмерку. Глобально это подмена или разгрузка Батракова. Если уйдет Баринов, то Карпукас упадет вниз, а Вера будет играть восьмерку», – сказал Аршавин.
«Локомотив» подписал контракт с 28-летним Верой до конца сезона‑2027/28.
- Аргентинец перешел в московский клуб в статусе свободного агента.
- В сентябре Вера ушел из эмиратского клуба «Аль-Вахда». Ранее он провел 31 матч за «Химки» (7 голов + 4 ассиста) и 60 игр за «Оренбург» (3 гола + 12 ассистов).
Источник: «Матч ТВ»