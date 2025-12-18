Аршавин объяснил, зачем «Локомотив» подписал Веру

Зампредседателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о переходе в «Локомотив» полузащитника Лукаса Веры.

«Вера – это усиление. Если «Локомотив» сохранит ход, то будет в чемпионской гонке до конца. Вера играет в центре поля. Он может играть опорника или восьмерку. Глобально это подмена или разгрузка Батракова. Если уйдет Баринов, то Карпукас упадет вниз, а Вера будет играть восьмерку», – сказал Аршавин.

«Локомотив» подписал контракт с 28-летним Верой до конца сезона‑2027/28.