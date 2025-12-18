Вердикт КДК по делу о расизме в матче «Краснодар» – ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет прекратил разбирательство по дела о расистских оскорблениях в матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА.

«С учетом объяснения лиц, участвующих в деле, и иных участников разбирательства, принимая во внимание отсутствие доказательств о дисциплинарном нарушении, КДК РФС решил делопроизводство прекратить», – сказал Григорьянц.