Вердикт КДК по делу о расизме в матче «Краснодар» – ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет прекратил разбирательство по дела о расистских оскорблениях в матче 18-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА.
«С учетом объяснения лиц, участвующих в деле, и иных участников разбирательства, принимая во внимание отсутствие доказательств о дисциплинарном нарушении, КДК РФС решил делопроизводство прекратить», – сказал Григорьянц.
- Полузащитника ЦСКА Родриго Вильягру подозревали в расистских оскорблениях в адрес нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.
- Защитник «быков» Лукас Оласа заявил, что в отношении одного из его партнеров были допущены оскорбления на почве расизма в перерыве матча. После игры Кордоба выразил надежду, что Вильягра получит строгое наказание за его слова.
Источник: «Матч ТВ»