Топ-клубы заинтересованы в Талалаеве

Юрист Юрий Зайцев сообщил, что главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым интересуются более богатые клубы.

– Правда ли, что вы предлагали Талалаева в «Спартак» и клуб вас попросил более этого не делать?

– Я не предлагал Андрея Викторовича в «Спартак», это не совсем моя работа. Моя работа – это когда кто-то интересуется Андреем Викторовичем и предлагает ему контракт, сделать этот контракт.

– Никто из «Спартака» о Талалаеве у вас не спрашивал?

– Нет.

– Нет тренера в «Динамо» и «Спартаке». Насколько высок интерес к Талалаеву применительно к топ-клубам?

– На уровне разговоров, конечно, интерес есть. Такой тренер, как Талалаев, будет востребован. Но не думаю, что сейчас корректно обсуждать возможные варианты, потому что у тренера есть контракт с «Балтикой».