«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб

«Родина» заберет у «Краснодара» ряд игроков 2007 года рождения. Они отправятся в третью команду московского клуба которая будет играть во Второй лиге.
Среди тех, кого отпустит «Краснодар», – защитники Александр Лазарев, Богдан Мацола, нападающий Максим Богданец, вингер Ярослав Соснихин.
Пока под вопросом переход полузащитников Павла Голубкова и Егора Гуренко.
Сообщается, что в новом клубе игрокам предложат лучшие условия.
- Ранее футболисты играли за команду «быков» в юношеской лиге.
- Отмечается, что после закрытия в конце прошлого года «Краснодара-2», игравшего в профессиональных лиг, клубу особо негде развивать молодежь.