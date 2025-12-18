«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб

«Родина» заберет у «Краснодара» ряд игроков 2007 года рождения. Они отправятся в третью команду московского клуба которая будет играть во Второй лиге.

Среди тех, кого отпустит «Краснодар», – защитники Александр Лазарев, Богдан Мацола, нападающий Максим Богданец, вингер Ярослав Соснихин.

Пока под вопросом переход полузащитников Павла Голубкова и Егора Гуренко.

Сообщается, что в новом клубе игрокам предложат лучшие условия.