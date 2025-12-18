Названа сумма, которую «Крузейро» хочет получить от «Зенита» за Жезуса

«Крузейро» требует от «Зенита» предложения в размере 11-12 миллионов евро для ведения дальнейших переговоров по трансферу защитнику Жонатана Жезуса.
Бразильский клуб уже отклонил два предложения петербуржцев – сначала на 8 миллионов евро, а затем на 9 миллионов плюс 1 миллион бонусами.
Подписание Жезуса является одним из приоритетов для «Зенита» в зимнее трансферное окно, поскольку есть вероятность скорой продажи еще одного бразильского игрока – Нино. Им сейчас интересуются «Крузейро», «Флуминенсе» и «Палмейрас».
- 21-летний Жонатан Жезус в этом году сыграл за «Крузейро» в 31 встрече, отметился 1 голом и 1 ассистом.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.
Источник: ESPN