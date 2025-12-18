Названа сумма, которую «Крузейро» хочет получить от «Зенита» за Жезуса

«Крузейро» требует от «Зенита» предложения в размере 11-12 миллионов евро для ведения дальнейших переговоров по трансферу защитнику Жонатана Жезуса.

Бразильский клуб уже отклонил два предложения петербуржцев – сначала на 8 миллионов евро, а затем на 9 миллионов плюс 1 миллион бонусами.

Подписание Жезуса является одним из приоритетов для «Зенита» в зимнее трансферное окно, поскольку есть вероятность скорой продажи еще одного бразильского игрока – Нино. Им сейчас интересуются «Крузейро», «Флуминенсе» и «Палмейрас».