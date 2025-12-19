«В отличие от Карпина, Франк приходит и делает результат»: Селюк – о возможном назначении Артиги в «Рубин»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал планы «Рубина» назначить Франка Артигу на пост главного тренера.
«Есть коллегиальная зависть: Артига десять лет был в «Барселоне», просто посмотрите на его опыт. Нет, нужны россияне.
Если Валерию Карпину нужно три года и приобрести новую команду, то Артига приходит и делает. За счeт тренировочного процесса, грамотной подготовки игроков он добивается результата», – сказал Селюк.
- Франк Артига после работы в «Родине» и «Химках» тренирует ангольский «Атлетико Петролеос».
- «Рубин» занимает 7-е место в РПЛ с 23 очками после 18 туров.
- Клуб планирует уволить главного тренера Рашида Рахимова.
Источник: «Чемпионат»