«В отличие от Карпина, Франк приходит и делает результат»: Селюк – о возможном назначении Артиги в «Рубин»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал планы «Рубина» назначить Франка Артигу на пост главного тренера.

«Есть коллегиальная зависть: Артига десять лет был в «Барселоне», просто посмотрите на его опыт. Нет, нужны россияне.

Если Валерию Карпину нужно три года и приобрести новую команду, то Артига приходит и делает. За счeт тренировочного процесса, грамотной подготовки игроков он добивается результата», – сказал Селюк.