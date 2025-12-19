Черчесов: «Мне конкретно звонили из двух европейских клубов»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов сообщил, что в его услугах заинтересованы в Европе.
«Эти разговоры [про уход в «Спартак» или «Динамо»] не имеют никакой почвы.
Вот есть два клуба европейских, вот это точно, я знаю, мне звонили конкретно. Ну, я сижу перед вами.
Названия этих клубов? Конечно, есть. Зачем вам знать?
Ни «Динамо», ни «Спартак» ко мне не обращались», – сказал Черчесов.
- У тренера контракт с «Ахматом» до 30 июня 2028 года.
- Он возглавил команду в августе и поднял ее из зоны вылета на 8-е место в РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»