Черчесов: «Мне конкретно звонили из двух европейских клубов»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов сообщил, что в его услугах заинтересованы в Европе.

«Эти разговоры [про уход в «Спартак» или «Динамо»] не имеют никакой почвы.

Вот есть два клуба европейских, вот это точно, я знаю, мне звонили конкретно. Ну, я сижу перед вами.

Названия этих клубов? Конечно, есть. Зачем вам знать?

Ни «Динамо», ни «Спартак» ко мне не обращались», – сказал Черчесов.