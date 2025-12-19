Введите ваш ник на сайте
Стала известна реакция Шевалье на феерическую игру Сафонова

Сегодня, 13:14
2

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье хочет доказать, что заслуживает быть первым номером в команде.

После его травмы место в воротах занял Матвей Сафонов, который провел за парижан 4 матча подряд. Россиянин сыграл и в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, по пенальти 2:1), где отразил 4 послематчевых пенальти.

Ранее в «ПСЖ» заявили, что Шевалье провел всего две тренировки без видимого дискомфорта в ногах. У клуба не было причин торопить его возвращение, учитывая успешную игру Сафонова.

По словам людей из окружения Шевалье, боль в голеностопе у вратаря полностью не прошла, но ничто не помешало бы ему вернуться в состав в матче с «Фламенго».

«Он воспринял это тяжело. Но он уже сталкивался с подобными ситуациями, когда думал, что будет играть, а потом не играл. Жизнь не всегда проста. Нужно жить одним днем, сохранять спокойствие. Мы подписали контракт на пять лет. Это может пойти на пользу», – сказали в окружении Шевалье.

Отмечается, что вратарь хочет изменить ситуацию к лучшему, хотя он больше не уверен, что все козыри в его руках.

К вратарю в первые месяцы игры за «ПСЖ» было приковано повышенное внимание. Хотя Шевалье и ожидал этого, но, по-видимому, не до конца осознавал, насколько пристально будет изучаться каждое его выступление.

«Его приезд не был встречен с энтузиазмом, люди недоумевали, почему они подписали Шевалье вместо топового Доннаруммы», – сказал близкий друг вратаря.

Вместе с тем, по словам окружения Шевалье, несмотря на атаки в СМИ, ситуация пойдет французу на пользу и поможет ему расти. Он сможет восстановить душевные силы, пока не играет.

  • Шевалье провел за «ПСЖ» 20 матчей в этом сезоне, пропустил 22 гола, провел 8 встреч на ноль.
  • Парижане в августе купили вратаря у «Лилля» за 40 миллионов евро.

Источник: L'Equipe
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Шевалье Люка
Интерес
1766140699
Это изложение "реакции Шевалье" его окружением.Как говорят-"исправленное и дополненное".
Ответить
Mirak92
1766145907
Сафонов, конечно не супер пупер, но на фоне Шевалье, топ кипер. Шевалье не убедительно играет
Ответить
