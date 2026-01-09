Талалаев назвал игрока «Балтики», который ему не нужен

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев публично заявил, что не рассчитывает на полузащитника Даниила Уткина, арендованного у «Ростова».

«Даня как был для меня одним из самых умных футболистов, так и остается. Но его внутреннее недовольство мешает развитию команды. Поэтому я за то, чтобы он не ехал с командой на сбор.

Он должен ехать и играть в том футболе, где ему дадут практику, чтоб он вернулся на свой уровень. Его пребывание сейчас с нами будет вредно и для него, и для нас.

Если его агенты это понимают, если в «Ростове» это понимают, то они его просто заберут. Более того, мы потратим деньги, будем платить какую-то часть зарплаты, еще что-то.

Не проблема! Я за то, чтобы футболист рос!» – сказал Талалаев.