Талалаев назвал игрока «Балтики», который ему не нужен

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев публично заявил, что не рассчитывает на полузащитника Даниила Уткина, арендованного у «Ростова».
«Даня как был для меня одним из самых умных футболистов, так и остается. Но его внутреннее недовольство мешает развитию команды. Поэтому я за то, чтобы он не ехал с командой на сбор.
Он должен ехать и играть в том футболе, где ему дадут практику, чтоб он вернулся на свой уровень. Его пребывание сейчас с нами будет вредно и для него, и для нас.
Если его агенты это понимают, если в «Ростове» это понимают, то они его просто заберут. Более того, мы потратим деньги, будем платить какую-то часть зарплаты, еще что-то.
Не проблема! Я за то, чтобы футболист рос!» – сказал Талалаев.
- «Балтика» взяла Уткина в аренду в июне 2025-го.
- За полгода он поучаствовал в 2 матчах, проведя на поле 69 минут.
Источник: «Коммент.Шоу»