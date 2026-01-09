Введите ваш ник на сайте
Талалаев назвал игрока «Балтики», который ему не нужен

9 января, 15:43
8

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев публично заявил, что не рассчитывает на полузащитника Даниила Уткина, арендованного у «Ростова».

«Даня как был для меня одним из самых умных футболистов, так и остается. Но его внутреннее недовольство мешает развитию команды. Поэтому я за то, чтобы он не ехал с командой на сбор.

Он должен ехать и играть в том футболе, где ему дадут практику, чтоб он вернулся на свой уровень. Его пребывание сейчас с нами будет вредно и для него, и для нас.

Если его агенты это понимают, если в «Ростове» это понимают, то они его просто заберут. Более того, мы потратим деньги, будем платить какую-то часть зарплаты, еще что-то.

Не проблема! Я за то, чтобы футболист рос!» – сказал Талалаев.

  • «Балтика» взяла Уткина в аренду в июне 2025-го.
  • За полгода он поучаствовал в 2 матчах, проведя на поле 69 минут.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Балтика Уткин Даниил Талалаев Андрей
Комментарии (8)
rash1959
1767963040
Для "умных" у талалая места нет. бей-беги - ума не надо.
Ответить
СПОРТ 21 века
1767969429
Умный не умный, а Балтике он пользу не только не принёс, но ещё и вредит общей атмосфере. Довелось как-то видеть его недовольные взгляды, и сразу в голове возникла мысль: от этого парня команде Талалаева срочно нужно избавляться. Видно, что балтийской аурой и близко не пропитался. Ему интересно только игровое время и деньги. А сам этот Уткин ничего из себя на данный момент не представляет. Уже давно не тот футболист, о котором говорили и возлагали надежды...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1767969831
По-честному.
Ответить
