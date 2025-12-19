Агент Глебова оценил стоимость футболиста ЦСКА

Агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы вингера ЦСКА Кирилла Глебова, высказался о росте цены игрока на Transfermarkt с 5 до 8 миллионов евро.

«Transfermarkt пользуются все футбольные люди. Конечно, приятно видеть высокий ценник за Кирилла на этом сайте, но зачастую он не имеет ничего общего с реальностью, как и в нашем случае.

Не могу вам назвать какие-либо цифры, но на данный момент это явно выше 8 миллионов евро», – сказал Хархаров.