В ЦСКА сказали, собираются ли в Европу Глебов и Кисляк

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Матвея Кисляка и вингера Кирилла Глебова.
– Кирилл Глебов и Матвей Кисляк собираются уезжать в Европу?
– Думаю, каждый сильный молодой игрок в России хочет попробовать себя в Европе. На топовые чемпионаты они, конечно, смотрят. Не думаю, что зимой что-то возможно, но в жизни всe бывает. Но на мой взгляд, есть еще немало дел у ребят в ЦСКА.
- 20-летний Кисляк в текущем сезоне в 27 играх за красно-синих отметился 5 забитыми мячами и 5 передачами.
- 20-летний Глебов в этом сезоне провел 23 матча за ЦСКА, забил 6 голов, сделал 3 ассиста.
Источник: PRO БК