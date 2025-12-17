В ЦСКА сказали, собираются ли в Европу Глебов и Кисляк

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Матвея Кисляка и вингера Кирилла Глебова.

– Кирилл Глебов и Матвей Кисляк собираются уезжать в Европу?

– Думаю, каждый сильный молодой игрок в России хочет попробовать себя в Европе. На топовые чемпионаты они, конечно, смотрят. Не думаю, что зимой что-то возможно, но в жизни всe бывает. Но на мой взгляд, есть еще немало дел у ребят в ЦСКА.