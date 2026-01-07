Карседо назвали не соответвтствующим уровню «Спартака»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин скептически отнесся к назначению Хуана Карседо главным тренером «Спартака».

– Не считаете, что приглашение Карседо – очередной эксперимент клуба?

– Мне непонятен выбор «Спартака», тем более, учитывая, что тренер переходит из «Пафоса». Это не уровень «Спартака». Посмотрим, может быть что-то у него и получится. Хотя слабо в это верится.

– Но Карседо неплохо работал в кипрском «Пафосе». Он вывел команду в Лигу чемпионов и выиграл там несколько матчей. Для вас это показатель?

– Сначала надо попасть в Лигу чемпионов. Это главный показатель. Учитывая, что это кипрский клуб, выигрыш золотых медалей – так себе достижение. А вот Лига чемпионов – другой вопрос.

В любом случае, в такую команду, как «Спартак», надо брать тренера из топ-клуба. Такого, чтобы этот наставник добивался результата не на Кипре, а где-то в хорошем чемпионате. А так, предстоящее назначение выглядит непонятно. Но, может быть, мы чего-то со стороны не видим.

– Карседо дал понять, что уходит в чемпионат, где нет еврокубков, ради благополучия своей семьи, то есть ради денег. Обычно тренеры не говорят такого напрямую. Что думаете о его словах?

– Он сказал правду. По-другому не возможно. Кто пойдет, будь то игрок или тренер, в команду без еврокубков? А вот не топовый наставник может сказать правду, что идет заработать. Для «Спартака» главное, чтобы команда заняла по итогам чемпионата место в медалях. Про чемпионство уже никто не говорит, хотя состав у красно-белых хороший.