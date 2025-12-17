Самые подорожавшие футболисты РПЛ

Transfermarkt изменил рыночную стоимость игроков, выступающих в чемпионате России.
После декабрьского обновления рейтинг самых подорожавших футболистов РПЛ выглядит так:
- Матвей Кисляк (ЦСКА) – с 16 до 20 млн евро;
- Педро («Зенит») – с 12 до 15 млн евро;
- Кирилл Глебов (ЦСКА) – с 5 до 8 млн евро;
- Алексей Батраков («Локомотив») – с 23 до 25 млн евро;
- Максим Глушенков («Зенит») – с 12 до 14 млн евро;
- Диего Коста («Краснодар») – с 8 до 10 млн евро;
- Станислав Агкацев («Краснодар») – с 8 до 10 млн евро;
- Жоау Батчи («Краснодар») – с 5 до 7 млн евро;
- Данил Пруцев («Локомотив») – с 3,5 до 5 млн евро;
- Илья Рожков («Рубин») – с 3,5 до 5 млн евро.
Источник: Transfermarkt