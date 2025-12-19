РПЛ определила лучшего тренера ноября и декабря

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев стал обладателем награды лучшему тренеру месяца в РПЛ по итогам ноября и декабря.

В голосовании экспертов РПЛ победили два претендента – Мурад Мусаев и главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

Единолично Мусаев выиграл голосование болельщиков, а Талалаев – голосование комментаторов «Матч Премьер».

В данной ситуации приоритет отдан Мусаеву как победителю опроса болельщиков, поэтому специалист признан тренером месяца второй раз подряд.