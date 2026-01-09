Логашов – о легионере ЦСКА: «Он даже на футболиста не похож»

Бывший защитник сборной России Арсений Логашов усомнился в игровых качествах Мойзеса из ЦСКА.

«Мне вообще не нравится. Не понимаю, что в нем такого суперского. Он даже на футболиста не похож.

Уровень у него нормальный, но у ЦСКА своя сильная школа, вполне могли бы воспитать своего левого защитника. Жора Щенников на этой бровке 15 лет бегал и все было отлично, Набабкин тот же.

Не понимаю, зачем на эти позиции нам легионеры. Даже в период старого лимита крайние защитники всегда были русскими», – сказал Логашов.