Логашов – о легионере ЦСКА: «Он даже на футболиста не похож»

Бывший защитник сборной России Арсений Логашов усомнился в игровых качествах Мойзеса из ЦСКА.
«Мне вообще не нравится. Не понимаю, что в нем такого суперского. Он даже на футболиста не похож.
Уровень у него нормальный, но у ЦСКА своя сильная школа, вполне могли бы воспитать своего левого защитника. Жора Щенников на этой бровке 15 лет бегал и все было отлично, Набабкин тот же.
Не понимаю, зачем на эти позиции нам легионеры. Даже в период старого лимита крайние защитники всегда были русскими», – сказал Логашов.
- 30-летний Мойзес в ЦСКА с 2022 года.
- Его статистика: 130 матчей, 6 голов, 9 ассистов.
- Рыночная стоимость бразильца – 6 млн евро.
Источник: «Матч ТВ»