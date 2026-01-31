Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов прокомментировал скандальный поступок Вендела

31 января, 15:14
13

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал поведение полузащитника «Зенита» Вендела. Бразилец прогулял часть зимних сборов.

  • Сообщалось, что бразильского полузащитника оштрафовали за опоздание из отпуска на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей).
  • Это рекордный штраф в истории клуба.
  • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

«Посмотрим, как проявит себя в сезоне Вендел. Может быть, после всей этой истории с опозданием ему захочется доказать, что он еще в порядке, в деле? Может, еще встрепенется?

Но его выходки, конечно... Это же удар по репутации «Зенита»! Нигде такого не было, чтобы человек три раза не приехал вовремя из отпуска на сбор. Три! Что это такое?! А возможно, это какая-то его бравада. Мол, мне многое позволено и я все равно успею набрать кондиции. Но он же знал, что получит огромный штраф! Его очень серьезно наказали. Нельзя так себя вести и ставить выше других», – сказал Орлов.

Еще по теме:
Вендела упрекнули в разложении коллектива в «Зените»: «Поэтому и нет результата» 10
Семак прокомментировал состояние прогулявшего сбор Вендела 4
Орлов обвинил Семака в ситуации с Венделом 3
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Вендел Орлов Геннадий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1769862815
Может быть, после всей этой истории с опозданием ему захочется доказать, что он еще в порядке, в деле? Может, еще встрепенется? ============================== Маразматик Орлов(не удивительно он хоть и хо..хол, но в Питере мозги отморозил) думает что Венделу не насрать на его Звенит и все бразилы только за голубую стрелку с детсва мечтают играть))Он на волю хочет, а его держат в клетке, такое и отношение...ему сейчас всё по уху, штрафуйте, для него это копейки))
Ответить
Дубина
1769866668
Клал он на блох большой)))
Ответить
Cleaner
1769867126
Удар по РЕПУТАЦИИ Зенита??? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
subbotaspartak
1769870419
Забьёт гол-два и штраф вернут, и премию выпишут, и и вылижут - в баню не ходи...
Ответить
Zenmaster84
1769873347
Вендел так хулиганит - сбрасывает эмоции - Зенит типа его ругает , он выходит и хорошо играет , всех это устраивает !!!
Ответить
Главные новости
Кержаков прокомментировал потасовку «Зенита» и «Динамо»
19:49
1
11 самых влиятельных персон российского футбола
19:06
1
Монтес принял предложение из Турции
18:55
2
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»
18:31
1
82-летний Непомнящий вернулся к работе
18:23
5
Товарищеский матч. «Спартак» впервые победил при Карседо, обыграв армян (2:0)
18:21
17
Гусев прокомментировал поражение от «Зенита»
17:36
1
«Спартаку» предложили купить у «Зенита» Мостового
17:33
18
ВидеоПоявилось видео стычки после матча «Зенит» – «Динамо»
17:23
43
«Зенит» отреагировал на ошибку Трушечкина, перепутавшего имена Мостовых
17:14
4
Все новости
Все новости
Джон Джон поделился эмоциями от дебюта за «Зенит»
19:38
Гонду поменял номер в ЦСКА
19:14
4
«Спартаку» предложили купить у «Зенита» Мостового
17:33
18
Самошников вернулся в расположение «Спартака»
17:27
1
Отец Тюкавина оценил слова сына о том, что форвард предан «Динамо» больше, чем жене
17:06
Семак высказался о недоборе нападающих в «Зените»
16:59
3
ФотоЦСКА заинтересовался защитником из чемпионата Израиля
16:39
Семак оценил штраф Вендела
16:35
3
Названы условия сделки «Зенита» с «Црвеной Звездой» по Эраковичу
15:33
Дзюба сравнил себя и Павлюченко
14:26
4
Вратарь ЦСКА сказал, нужно ли заставлять футболистов читать
14:12
2
У «Рубина» сорвалась покупка легионера – он отказался от зарплаты в 550 тысяч в год
13:59
Кавазашвили – о российских вратарях: «Во время ударов просто садятся на задницу»
13:48
5
Глушаков назвал причину конфликтов из-за судейства в РПЛ
13:36
1
Фото«Зенит» заинтересовался нападающим «Болоньи»
13:12
5
Тороп рассказал, как защищал Акинфеева от хейтеров из-за антирекорда в Лиге чемпионов
12:28
Стала известна позиция «Трабзонспора» по Барко
11:26
12
Артига назвал «Рубин» одной из самых популярных российских команд в Каталонии
10:59
1
Тороп рассказал, мог ли уйти в аренду из ЦСКА
10:46
1
Фото«Оренбург» хочет арендовать вингера из чемпионата Аргентины
10:33
Ловчев объяснил увольнение Рахимова борьбой кланов в «Рубине»
10:09
1
Фото«Динамо Мх» рассталось c африканским защитником
09:58
1
Тарпищев предложил создать в «Спартаке» альянс из трех тренеров
09:27
15
Мостовой – об уходе Жерсона из «Зенита»: «Ожидаемо, абсолютно топовый парень!»
09:15
5
«Бока Хуниорс» отказался продать Себальоса в ЦСКА за 10 миллионов
08:59
8
Глушаков заявил, что был бы лидером в нынешнем «Спартаке»
08:48
10
Митрюшкин высказался о назначении капитаном «Локомотива»
08:36
1
Турецкий журналист заявил, что Дуран договорился о переходе в «Зенит»
08:27
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 