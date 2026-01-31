Орлов порекомендовал «Зениту» форварда из РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов хотел бы, чтобы «Зенит» подписал нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

«Нужен забивной нападающий. Такой, как Кордоба. Ищут центрфорварда, причем необязательно бразильца.

Россиянин? Нет, не уверен. Писали же про предметный интерес к Воробьеву, но «Локомотив», как говорят, запросил какие-то слишком большие деньги за своего игрока.

А кто еще? Тюкавин? Нет, не думаю. Нужен, что называется, второй Кордоба. Тюкавин все же послабее. Да и захочет ли он сам переходить из «Динамо»? Воспитанник же. У него своя история. «Зениту» нужно подписать нападающего, который по футбольному интеллекту соответствовал бы тому же Педро, Луису Энрике. Понимаете?

Даку из «Рубина»? Велись же в прошлом году переговоры. Но тогда, по моим сведениям, не договорились по личным условиям, зарплате. А возможно, вмешались и другие факторы, политические... Сейчас уже сложно сказать, почему трансфер не состоялся», – сказал Орлов.