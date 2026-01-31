«Локомотиву» посоветовали капитана вместо Баринова

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что новым капитаном должен стать вратарь Антон Митрюшкин.

«Сейчас в «Локомотиве» не осталось ярковыраженного лидера, нет какого-то старожилы. В таких ситуациях капитаном нужно назначать вратаря, ему виднее на поле подсказывать. Когда Митрюшкин только приходил в «Локомотив», я сразу говорил, что он выдавит из состава Лантратова, у него давно был виден большой потенциал. Это уверенный и хладнокровный голкипер.

Лучшим решением будет сделать капитаном Митрюшкина, это будет хорошо для команды. Я не вижу, кто ещe может стать капитаном. Тот же Карпукас ещe молодой и не всегда играет», – сказал Наумов.