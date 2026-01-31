Реакция «Фратрии» на завершение карьеры Кариоки

Крупнейшее объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало пост по случаю завершения карьеры Кариоки.
«За «Спартак» этот весeлый парень отыграл будь здоров», – написали фанаты.
- Кариока принадлежал «Спартаку» с 2009 по 2015 годы. Он играл за красно-белых в 2009 и 2011–2014 годах, а в остальное время находился в аренде.
- 36-летний спортсмен был без клуба с июля 2025 года.
- Больше всего игр Кариока провел за мексиканский «Тигрес» (335 матчей, 6 голов, 25 ассистов).
Источник: «Бомбардир»