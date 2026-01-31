Соболев не выдерживает тренировки «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов обратил внимание, что нападающий «Зенита» Александр Соболев не выдерживает тренировки.

«Болельщики команды опасаются, что сине-бело-голубые могут возобновить сезон с одним номинальным форвардом – Соболевым? Да нет! Даже если вдруг не удастся еще кого-то подписать, «Зенит» может играть в атаке и без Соболева. Роль «ложной девятки» способен выполнять и Луис Энрике, и Глушенков, да и Джон Джон может играть повыше.

Мне сложно поверить в то, что Соболев вдруг резко прибавит в отсутствие Кассьерры и Лусиано. Его статистика говорит сама за себя. Способен ли он поставить голы, что называется, на поток?

Я сейчас внимательно следил за тренировками команды на сборе. «Зенит» выкладывает качественные видео, чтобы болельщики имели представление, кто в какой форме находится. И вот лично мне бросается в глаза, что Соболев довольно быстро устает. Видимо, слишком тяжело переносит такие нагрузки. Не хватает резкости. Тяжеловат... Ярче остальных смотрится сейчас Глушенков. Он много забивает в спаррингах, агрессивен впереди. Латышонок стал улыбаться на тренировках. Уже не так напряжен, как прежде», – сказал Орлов.