Соболев не выдерживает тренировки «Зенита»

Вчера, 13:39
22

Комментатор Геннадий Орлов обратил внимание, что нападающий «Зенита» Александр Соболев не выдерживает тренировки.

«Болельщики команды опасаются, что сине-бело-голубые могут возобновить сезон с одним номинальным форвардом – Соболевым? Да нет! Даже если вдруг не удастся еще кого-то подписать, «Зенит» может играть в атаке и без Соболева. Роль «ложной девятки» способен выполнять и Луис Энрике, и Глушенков, да и Джон Джон может играть повыше.

Мне сложно поверить в то, что Соболев вдруг резко прибавит в отсутствие Кассьерры и Лусиано. Его статистика говорит сама за себя. Способен ли он поставить голы, что называется, на поток?

Я сейчас внимательно следил за тренировками команды на сборе. «Зенит» выкладывает качественные видео, чтобы болельщики имели представление, кто в какой форме находится. И вот лично мне бросается в глаза, что Соболев довольно быстро устает. Видимо, слишком тяжело переносит такие нагрузки. Не хватает резкости. Тяжеловат... Ярче остальных смотрится сейчас Глушенков. Он много забивает в спаррингах, агрессивен впереди. Латышонок стал улыбаться на тренировках. Уже не так напряжен, как прежде», – сказал Орлов.

  • «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года за 10 млн евро.
  • За полтора сезона форвард забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 54 матчах.
  • «Зенит» сейчас на сборе в ОАЭ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Орлов Геннадий
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1769858259
Простимулируйте дельфина повышением зарплаты, что вам стоит?))
Ответить
Бумбраш
1769858584
Просто дельфины предпочитают чистую воду и не способны в одной луже с мартыхаями кувыркаться
Ответить
FWSPM
1769860457
снайпер соболев еще себя покажет...когда уже эти самые товарняки
Ответить
Garrincha58
1769860561
компьютерные увлечения сказываются
Ответить
Avitaminoz
1769861267
Срочно купить ещё пяток другой бразилов!
Ответить
TOMSON
1769862351
Может он и работает больше всех? Я уже и не говорю, что он слоняра еще тот и уже не мальчик. А Глушенков возможно еще пить без похмелья способен. Что за дурная привычка по первым сборам выводы делать?
Ответить
k611
1769872506
Судить будет можно по официальным матчам.
Ответить
алдан2014
1769873118
Что один игрок так себе,что второй журналист ни о чем. Орлов просто болельшик
Ответить
Алим Терек
1769879466
Орлов всё замечает
Ответить
odessakmv
1769937201
он тренировки по гольфу вообще смотрел?
Ответить
