Смертин вспомнил, как оправдывался перед Дрогба: «Да ссу я, ссу»

Экс-полузащитник «Челси» Алексей Смертин рассказал о ментальных проблемах в период выступлений за лондонский клуб.

«Перед «Чарльтоном» был сезон в «Челси», где хорошо начал, но к середине первого круга слишком загнался из-за синдрома самозванца. Казалось, не соответствую топовому уровню, на котором играл.

Постепенно растерял всю уверенность, которую приобрел в «Портсмуте». Я так боялся ошибиться и обрезать, что в основном отдавал передачи поперек, никак не пытался обострить.

Дрогба говорил: «Алексей, почему ты не пытаешься дать проникающий пас, как отдавал раньше, что с тобой случилось?» Я хлопал глазами, а про себя думал: «Да ссу я, ссу. Раньше не ссал, а теперь ссу».

К тому же в «Челси» я был игроком ротации, что непривычно. С 17 лет играл во всех клубах только в основе. У меня не было навыка выходить на замену и быть эффективным. Это тоже сказывалось на рефлексии.

Наверное, надо было относиться ко всему проще, но в том возрасте не получалось. Плюс с тренером по душам не поговоришь – даже к Газзаеву проще подойти, чем к Моуринью. Не уверен, что Жозе вообще такие разговоры проводил.

Я посчитал, что лучше уйти в аренду, но уезжать из Лондона тогда было неудобно – сын пошел в школу при посольстве в первый класс.

К счастью, среди вариантов аренды был «Чарльтон». Далеко от места, где мы жили, но все же в Лондоне. Быт никак не менялся – только ездить подольше», – написал Смертин в своем блоге на Спортсе’‘.