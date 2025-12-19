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Овчинников назвал желаемого чемпиона РПЛ

19 декабря 2025, 15:30
1

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о чемпионской гонке в РПЛ-2025/26.

«Впереди самое страшное: весенняя часть. Всe, что было осенью и летом, можно зачеркнуть.

Между лидерами будет хорошая драка. Сейчас «Зенит» будет укрепляться, продаст своих жирных котов и купит более голодных.

Все московские клубы тоже встряхнутся и будут бороться за чемпионство. Я бы хотел большего от «Локомотива». Они должны претендовать на чемпионство.

Это был бы мощный удар по всем зарубежным специалистам, игрокам, которые сейчас находятся в РПЛ.

Представляете, какая разница в финансах между «Локомотивом» и «Краснодаром» с «Зенитом»? Те ложками жрут! Одно удовольствие кормить своих, а не чужих.

Я за то, чтобы «Локо» стал чемпионом и нанeс удар по «Краснодару» и «Зениту» с их отношением», – заявил Овчинников.

  • «Локомотив» набрал 37 очков в 18 турах РПЛ и ушел на зимнюю паузу на третьем месте.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 3 балла.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Овчинников Валерий
Комментарии (1)
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zigbert
1766258667
Пусть интрига чемпионата будет до последнего тура.
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