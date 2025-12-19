Овчинников назвал желаемого чемпиона РПЛ

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о чемпионской гонке в РПЛ-2025/26.
«Впереди самое страшное: весенняя часть. Всe, что было осенью и летом, можно зачеркнуть.
Между лидерами будет хорошая драка. Сейчас «Зенит» будет укрепляться, продаст своих жирных котов и купит более голодных.
Все московские клубы тоже встряхнутся и будут бороться за чемпионство. Я бы хотел большего от «Локомотива». Они должны претендовать на чемпионство.
Это был бы мощный удар по всем зарубежным специалистам, игрокам, которые сейчас находятся в РПЛ.
Представляете, какая разница в финансах между «Локомотивом» и «Краснодаром» с «Зенитом»? Те ложками жрут! Одно удовольствие кормить своих, а не чужих.
Я за то, чтобы «Локо» стал чемпионом и нанeс удар по «Краснодару» и «Зениту» с их отношением», – заявил Овчинников.
- «Локомотив» набрал 37 очков в 18 турах РПЛ и ушел на зимнюю паузу на третьем месте.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 3 балла.