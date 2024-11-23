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    Артига назвал два клуба, у которых лучшие составы в РПЛ

    Главный тренер «Химок» Франк Артига дал комментарий после матча с «Краснодаром». Команды сыграли со счетом 2:0 в 16-м туре РПЛ.

    Испанский специалист назвал состав краснодарцев одним из лучших в лиге.

    – Я доволен тем, как команда играла против лидера, горжусь всеми ребятами. Всегда хочу побеждать – не важно, с кем встреча. Это очень сложный соперник и отличный результат для нас.

    – Была установка играть против Кордобы персонально?

    Я считаю, что у «Зенита» и «Краснодара» лучшие игроки в лиге. Наша цель была не дать им пространство. Есть Са, Кордоба и Батчи – на пространстве они «убивают». Мы успевали [не дать пространство], иначе было бы очень тяжело. Филин играл левого защитника, чтобы Батчи не убегал. Я очень доволен командой сегодня.

    – Как оцените погоду?

    – Это мой третий год [в России]. Сейчас не так холодно, как раньше, хоть и пошел снег. Осталось всего две недели. Я считаю, что сейчас все нормально. Это сложно для Кордобы, Фариньи. Они приехали и увидели -5 градусов. Они тоже привыкают. Газон не так идеален, но все нормально.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    23.11.2024 19:35
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    Комментарии (2)
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    Semenycch
    1732380587
    У Краснодара игроки точно хорошие!
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    Garrincha58
    1732383703
    Сейчас нападение Спартака посильней, чем у Зенита или Краснодара и если бы Спартак также играл в начале чемпионата то быть бы им на первом месте! Зенит играет плохо, но набирает очки, а Краснодар потихоньку сдаёт или .... поживём увидим, а весной будет ещё интересней Четыре или пять команд будут биться за золото
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