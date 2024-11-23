Джикия ответил, смотрит ли он матчи «Спартака»

Защитник «Химок» Георгий Джикия признался, что радуется успехам «Спартака». 31-летний футболист выступал за московский клуб с 2007 по 2014 год.

Сегодня «Спартак» разгромил со счетом 5:2 «Локомотив».

– Вы сейчас общаясь с журналистами параллельно смотрите матч «Спартака»...

– Конечно. Хотелось бы сейчас, если честно, быстрее от вас уйти, чтобы посмотреть концовку. Не смотрел матчи «Спартака» только когда пересекались с нашими. Остальные все смотрю. Когда побеждают, душа радуется.

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