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    Джикия ответил, смотрит ли он матчи «Спартака»

    Защитник «Химок» Георгий Джикия признался, что радуется успехам «Спартака». 31-летний футболист выступал за московский клуб с 2007 по 2014 год.

    Сегодня «Спартак» разгромил со счетом 5:2 «Локомотив».

    – Вы сейчас общаясь с журналистами параллельно смотрите матч «Спартака»...

    – Конечно. Хотелось бы сейчас, если честно, быстрее от вас уйти, чтобы посмотреть концовку. Не смотрел матчи «Спартака» только когда пересекались с нашими. Остальные все смотрю. Когда побеждают, душа радуется.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.11.2024 21:21
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    Комментарии (2)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1732386962
    Бомбардир.ру, хрень не пишите, что Жорик был в команде с 2007 по 2014.В это время его там не было.
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    oyabun
    1732388990
    Джикия, это история Спартака. И как бы потом не сложилось, мы помним и благодарны Жоре за то время что он провел в команде.
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