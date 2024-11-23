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    • Галактионов высказался о крупном поражении «Локо» от «Спартака»

    Галактионов высказался о крупном поражении «Локо» от «Спартака»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча со «Спартаком» (2:5).

    «Надо отметить, что мы в первом тайме были не похожи сами на себя. Нам необходимо быть более агрессивными, более динамичными. Мы были в прострации. Нужно было возвращаться в игру. 0:3 для команды – это шок, мы попытались вернуться в игру, были рядом, чтобы перевести игру вничью. Итог – это больно, это неприятно. Но такие поражения нужны, чтобы мы на землю опускались, не пребывали в эйфории.

    Этот состав играл стабильно на протяжении 15 туров. Замены? Кто-то не понравился, кто-то выпадал из игры. Была мысль еще в первом тайме поменять игроков, но решили дотянуть до перерыва. Важна реакция команды на следующий матч», – сказал Галактионов.

    • «Локо» занимает 3-е место в РПЛ.
    • Следующий соперник – «Химки» (1 декабря).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.11.2024 20:32
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    Комментарии (4)
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    Красногорск_Фан
    1732383475
    Что выиграл Галактионов? ноль. Только щеки раздувает. Никогда мне как тренер не нравился. Большинство последних матчей все спят на поле. Безвольно и не организованно. Верните ЮПС вместо оленя лупоглазого
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    zigbert
    1732387726
    Надо отдать должное Локомотиву. Проигрывая 3:0 сумели отыграть два мяча и вот тут Спартаку пришлось не сладко. Игра вообще могла перевернуться в другую сторону.
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    russkiisergei
    1732391352
    для Локомотива две победы подряд - это эйфория?
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