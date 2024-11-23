Барко прокомментировал 5:2 «Спартака» над «Локо»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко дал комментарий после матча с «Локомотивом».

Красно-белые выиграли со счетом 5:2. Манфред Угальде сделал покер. Барко забил один гол.

– Сегодня «Спартак» с «Локомотивом» играли в дождь. Вы знаете, что дождь считается спартаковской погодой?

– Нет, не знал. Но сейчас мне кажется, что эта примета действительно работает. Мы первый раз играли в дождь, и получился такой хороший результат.

– Для вас, как для техничного футболиста, насколько сложно играть в такую погоду?

– Нет, несложно. Мне даже нравится играть в дождь и в снег.

– Почему?

– Меня это мотивирует. Поле влажное, красивое, в общем, мне нравится.

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