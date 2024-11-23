Барко прокомментировал 5:2 «Спартака» над «Локо»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко дал комментарий после матча с «Локомотивом».
Красно-белые выиграли со счетом 5:2. Манфред Угальде сделал покер. Барко забил один гол.
– Сегодня «Спартак» с «Локомотивом» играли в дождь. Вы знаете, что дождь считается спартаковской погодой?
– Нет, не знал. Но сейчас мне кажется, что эта примета действительно работает. Мы первый раз играли в дождь, и получился такой хороший результат.
– Для вас, как для техничного футболиста, насколько сложно играть в такую погоду?
– Нет, несложно. Мне даже нравится играть в дождь и в снег.
– Почему?
– Меня это мотивирует. Поле влажное, красивое, в общем, мне нравится.
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов