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    Гвардиола рассказал о сложном этапе для «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о пяти поражениях подряд для его команды.

    Сегодня «Сити» разгромно проиграл дома «Тоттенхэму» (0:3).

    «Сейчас наша защита хрупка. Мы очень хорошо начали матч, как обычно, но не смогли забить, а затем пропустили. После этого нам забили снова, и для нас это эмоционально непросто в данный момент.

    За восемь лет мы с таким еще не сталкивались. Сейчас нам нужно пережить это и прервать серию, выиграв следующие матчи, особенно ближайший. Сейчас мы смотрим на вещи под определенным углом, возможно, через пару недель будет иначе.

    Мы рады, когда побеждаем, и волнуемся, когда не побеждаем. Это естественно. Если бы футболисты или я не волновались после поражений – была бы проблема.

    Мы не привыкли к подобным ситуациям, но такова жизнь. Порой такое происходит, нужно принять это. Сейчас нужно подняться и все изменить.

    Я бы сказал, при поражениях в таких матчах дело не в тактике. Конечно, есть определенные детали, но в этой ситуации все зависит от того, как реагируешь на некоторые моменты. И ситуация меняется, когда ты проигрываешь три матча чемпионата подряд», – сказал Гвардиола.

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    Источник: BBC

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    23.11.2024 23:50
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