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    • ⚡ РПЛ. «Спартак» разгромил «Локомотив» (5:2) благодаря покеру Угальде

    ⚡ РПЛ. «Спартак» разгромил «Локомотив» (5:2) благодаря покеру Угальде

    «Спартак» крупно обыграл «Локомотив» в 16-м туре РПЛ. Встреча на «Лукойл Арене» закончилась в пользу хозяев со счетом 5:2.

    Манфред Угальде забил четыре гола. На его счету также результативная передача.

    «Спартак» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Локо» идет на третьей строчке с 34 очками.

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 5:2 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Угальде, 10; 2:0 – Угальде, 21; 3:0 – Угальде, 34; 3:1 – Пиняев, 55; 3:2 – Ньямси, 63; 4:2 – Угальде, 73; 5:2 – Барко, 80.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.11.2024 19:55
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    Комментарии (144)
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    Вомбат
    1732383392
    Локо молодая команда, такая команда стабильно на высоком уровне играть не может. Поражение от Химок в первом круге было только первым звонком. Не думаю, что Локо удержит место в тройке. Спартак больше заслуживает медали, чем Локо. Вообще я вижу прогресс в игре Спартака при Станковиче. Думаю, что в следующем сезоне Спартаку вполне реально будет побороться за золото.
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    BarStep
    1732383716
    Опять чемпионы?! :)
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    vvv123
    1732384048
    У Локов мало ресурсов, играют одним составом и надрываются!
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    Янвapь 69
    1732384393
    Кирюша-подонок опять на хряков отработал, засчитав в самый ответственный момент матча косорылым гол из вне игры
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1732385094
    Ого, разок и палка в год стреляет, но проводницы конечно сделали всё, чтобы проиграть. Чемпионы вселенной снова в деле, и даже все забыли, как Станковича поливали ****** ещё пару недель назад
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    acor94
    1732385514
    Не смотрел сегодняшние матчи, поэтому комментариев от меня даже не ждите.
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    ScarlettOgusania
    1732385523
    разобрали дрезину на запчасти, в этом сезоне её ещё так никто не дрючил, с крупной победой, красно-белые, ура!
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    selkoka
    1732385770
    Москва красно-белая!!!!!!)
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    алдан2014
    1732389090
    Ай да пятачки,молодцы родные,Угальде красава. Прорвало парня!
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    SPACE TRUCKIN
    1732394232
    всех КБ с победой!
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