⚡ РПЛ. «Спартак» разгромил «Локомотив» (5:2) благодаря покеру Угальде

«Спартак» крупно обыграл «Локомотив» в 16-м туре РПЛ. Встреча на «Лукойл Арене» закончилась в пользу хозяев со счетом 5:2.

Манфред Угальде забил четыре гола. На его счету также результативная передача.

«Спартак» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Локо» идет на третьей строчке с 34 очками.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 5:2 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Угальде, 10; 2:0 – Угальде, 21; 3:0 – Угальде, 34; 3:1 – Пиняев, 55; 3:2 – Ньямси, 63; 4:2 – Угальде, 73; 5:2 – Барко, 80.

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