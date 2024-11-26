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  • Орлов объяснил, как «Спартак» нейтрализовал Батракова в дерби с «Локомотивом»

Орлов объяснил, как «Спартак» нейтрализовал Батракова в дерби с «Локомотивом»

26 ноября 2024, 18:06
16

Геннадий Орлов проанализировал игру «Спартака» персонально против полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

  • Спартаковцы выиграли со счетом 5:2 в 16-м туре РПЛ.
  • Батракова заменили на 79-й минуте. К тому моменту он получил желтую карточку.

«Это Станкович. Он придумал, как его ловить, ловушки устраивал. Игроки передавали [его друг другу].

Ну, этого и ожидать надо было, что с Батраковым это произойдeт. С сильной командой, конечно…

Он ещe такой лeгкий, быстрый, а здесь поставили его в рамки, что и с Педро, кстати, и что и с Артуром, когда узнали, как против них играть и где надо ударить без мяча, ведь там же много хитростей, на футбольном поле», – сказал Орлов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Батраков Алексей Орлов Геннадий
Комментарии (16)
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Иван Петров 1986
1732633647
А кто такой батраков? Он пока еще никто.
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subbotaspartak
1732633799
Глубоко бес мысленное рассуждение...
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alefreddy
1732635494
а раньше про тренера ничего не отмечал
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...уефан
1732635540
...скоро Батрачка раскусят, начнут на жёлтые сажать, слишком он нервно-заряженный на эпизоды, которые им проиграны. Начинает играть в ноги, бывает и открытыми шипами идёт на фол. Ему бы поспокойнее относиться к тому, что уступает иногда в контакте...
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Тинез Розоп
1732638972
Умяр скушал Батракова...
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vvv123
1732640671
Бей по копытам и все получится - вот свинский девиз. А наши судьи должны давать играть!
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Таарон
1732642184
Если нормально судить по Правилам, футбол от этого только выиграет. Судей надо деньгами наказывать за пренебрежение Правилами. Есть, кстати, статья в УК "Преступная халатность", которая наносит вред здоровью игрокам.
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