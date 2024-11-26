Орлов объяснил, как «Спартак» нейтрализовал Батракова в дерби с «Локомотивом»

Геннадий Орлов проанализировал игру «Спартака» персонально против полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Спартаковцы выиграли со счетом 5:2 в 16-м туре РПЛ.

Батракова заменили на 79-й минуте. К тому моменту он получил желтую карточку.

«Это Станкович. Он придумал, как его ловить, ловушки устраивал. Игроки передавали [его друг другу].

Ну, этого и ожидать надо было, что с Батраковым это произойдeт. С сильной командой, конечно…

Он ещe такой лeгкий, быстрый, а здесь поставили его в рамки, что и с Педро, кстати, и что и с Артуром, когда узнали, как против них играть и где надо ударить без мяча, ведь там же много хитростей, на футбольном поле», – сказал Орлов.

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