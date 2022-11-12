Локомотив - Спартак

Мудазян прибежал поздравлять- ****, запоровшая всю игру и кучу всего в предыдущих!!!!!
|10 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:00
|Спартак
|1:0
|Локомотив
|23 тур
|2 апреля, суббота
|19:30
|Локомотив
|1:0
|Спартак
|14 тур
|7 ноября, воскресенье
|19:00
|Спартак
|1:1
|Локомотив
|25 тур
|11 апреля, воскресенье
|19:00
|Локомотив
|2:0
|Спартак
|4 тур
|23 августа, воскресенье
|19:00
|Спартак
|2:1
|Локомотив
|27 тур
|8 июля, среда
|20:30
|Спартак
|1:1
|Локомотив
|14 тур
|27 октября, воскресенье
|16:30
|Локомотив
|0:3
|Спартак
|16 тур
|2 декабря, воскресенье
|19:00
|Спартак
|2:1
|Локомотив
|2 тур
|4 августа, суббота
|19:00
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|21 тур
|4 марта, воскресенье
|16:30
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|7 тур
|19 августа, суббота
|17:30
|Спартак
|3:4
|Локомотив
|20 тур
|18 марта, суббота
|16:30
|Локомотив
|1:1
|Спартак
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|16:30
|Спартак
|1:0
|Локомотив
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|30 апреля, суббота
|19:30
|Локомотив
|0:2
|Спартак
|12 тур
|18 октября, воскресенье
|13:30
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|15 тур
|30 ноября, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|1:0
|Спартак
|11 тур
|26 октября, воскресенье
|13:30
|Спартак
|1:1
|Локомотив
|23 тур
|30 марта, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|15 тур
|3 ноября, воскресенье
|18:00
|Спартак
|1:3
|Локомотив
|21 тур
|16 марта, суббота
|13:30
|Спартак
|0:0
|Локомотив
|7 тур
|2 сентября, воскресенье
|20:30
|Локомотив
|2:1
|Спартак
|44 тур
|13 мая, воскресенье
|18:30
|Локомотив
|0:2
|Спартак
|31 тур
|20 ноября, воскресенье
|16:15
|Спартак
|2:0
|Локомотив
|29 тур
|29 октября, суббота
|19:30
|Спартак
|3:0
|Локомотив
|14 тур
|18 июня, суббота
|21:00
|Локомотив
|0:2
|Спартак
|17 тур
|15 августа, воскресенье
|21:20
|Локомотив
|2:3
|Спартак
|3 тур
|28 марта, воскресенье
|14:00
|Спартак
|2:1
|Локомотив
|25 тур
|18 октября, воскресенье
|14:00
|Спартак
|3:0
|Локомотив
|11 тур
|30 мая, суббота
|14:00
|Локомотив
|2:1
|Спартак
|28 тур
|9 ноября, воскресенье
|16:00
|Спартак
|0:1
|Локомотив
|14 тур
|19 июля, суббота
|16:00
|Локомотив
|2:2
|Спартак
|24 тур
|23 сентября, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|4:3
|Спартак
|10 тур
|19 мая, суббота
|14:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|1/2 финала
ответный матч
|9 мая, среда
|14:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|1/2 финала
ответный матч
|2 мая, среда
|19:00
|Локомотив
|3:0
|Спартак
|19 тур
|17 сентября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|4 тур
|9 апреля, воскресенье
|00:00
|Спартак
|2:1
|Локомотив
|30 тур
|19 ноября, суббота
|14:00
|Локомотив
|1:1
|Спартак
|15 тур
|9 июля, суббота
|00:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|19 тур
|14 августа, суббота
|00:00
|Спартак
|1:3
|Локомотив
|14 тур
|7 августа, суббота
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|19 тур
|2 августа, суббота
|00:00
|Спартак
|2:5
|Локомотив
|12 тур
|11 июня, среда
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Спартак
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|12 сентября, четверг
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Спартак
|4 тур
|22 марта, пятница
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|Спартак
|1:2
|Локомотив
|28 тур
|8 ноября, четверг
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Спартак
|14 тур
|25 июня, понедельник
|00:00
|Спартак
|1:0
|Локомотив
|17 тур
|16 июля, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|3:2
|Спартак
|3 тур
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|00:00
|Спартак
|0:0
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|16 октября, суббота
|00:00
|Спартак
|3:0
|Локомотив
|13 тур
|27 июня, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:3
|Спартак
|17 тур
|22 июля, среда
|00:00
|Локомотив
|0:2
|Спартак
|2 тур
|5 апреля, воскресенье
|00:00
|Спартак
|2:0
|Локомотив
|29 тур
|27 сентября, суббота
|00:00
|Спартак
|4:2
|Локомотив
|12 тур
|31 мая, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:3
|Спартак
|22 тур
|10 августа, суббота
|00:00
|Спартак
|3:2
|Локомотив
|3 тур
|15 марта, пятница
|00:00
|Локомотив
|0:2
|Спартак
|19 тур
|5 августа, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Спартак
|10 тур
|10 июня, суббота
|00:00
|Спартак
|1:2
|Локомотив
|30 тур
|6 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Спартак
|2 тур
|20 марта, воскресенье
|00:00
|Спартак
|3:1
|Локомотив
|34 тур
|30 октября, суббота
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Спартак
|18 тур
|2 июля, пятница
|00:00
|Спартак
|3:0
|Локомотив
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47:7
|+40
|42
|2.
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32:23
|+9
|35
|3.
|Спартак М
|16
|10
|3
|3
|38:17
|+21
|33
|4.
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29:16
|+13
|29
|5.
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27:27
|0
|26
|6.
|Динамо М
|16
|7
|5
|4
|31:20
|+11
|26
|7.
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30:24
|+6
|25
|8.
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28:36
|-8
|22
|9.
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25:32
|-7
|22
|10.
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21:28
|-7
|21
|11.
|Крылья Советов
|17
|5
|5
|7
|20:25
|-5
|20
|12.
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22:29
|-7
|19
|13.
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21:33
|-12
|13
|14.
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19:32
|-13
|13
|15.
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16:34
|-18
|12
|16.
|Торпедо М
|17
|1
|3
|13
|7:30
|-23
|6
Мудазян прибежал поздравлять- ****, запоровшая всю игру и кучу всего в предыдущих!!!!!
ИЗИДОР!!!!!!!!!!!!!!!!
А спартачи сами виноваты- сколько моментов до этого запороли.
Точно! Столько моментов было.
Мудазян всё запорол!!! 6 угловых бездарно подал, но его не меняют!!!
Походу, надо таких только ликвидировать...
Может там уже гений футбола Галактионов успел ко 2-му тайму и показал: как надо играть?
Может он передумает и возьмут Семина? Если в межсезонье ничего не изменится в игре, Локо отправится в пердив
Великий Юрий Палыч- не панацея.
Нужно убирать мудазяна и 60% состава, и нужна встряска.
Я категорически против Николича, потому что ни при одном тренере столько позорных антирекордов не было!!!
Если мудазяна уберут с поля, то с такой игрой не всё потеряно.
Спартак молодцы, но на Локо смотреть печально... И не то, что игроки плохие. Просто явно отсутствие тренера в команде сказывается.