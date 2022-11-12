Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)
Помощники:
Константин Шаламберидзе, Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Антон Кобзев
Резервный судья:
Евгений Кукуляк
Инспектор:
Игорь Синер
Материалы

Локомотив - Спартак

12.11.2022, Суббота, 19:30 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 17 тур Локомотив - Спартак
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
10 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Спартак 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
23 тур
2 апреля, суббота 19:30 Локомотив 1:0 Спартак
14 тур
7 ноября, воскресенье 19:00 Спартак 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
25 тур
11 апреля, воскресенье 19:00 Локомотив 2:0 Спартак
4 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Спартак 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
27 тур
8 июля, среда 20:30 Спартак 1:1 Локомотив
14 тур
27 октября, воскресенье 16:30 Локомотив 0:3 Спартак
Кубок «Париматч» Премьер 2020
2 тур
5 февраля, среда 18:00 Спартак 1:1
(2:4)п		 Локомотив
Кубок «Матч Премьер» 2019

29 января, вторник 20:00 Спартак 4:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
16 тур
2 декабря, воскресенье 19:00 Спартак 2:1 Локомотив
2 тур
4 августа, суббота 19:00 Локомотив 0:0 Спартак
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
21 тур
4 марта, воскресенье 16:30 Локомотив 0:0 Спартак
7 тур
19 августа, суббота 17:30 Спартак 3:4 Локомотив
Суперкубок России 2017

14 июля, пятница 21:30 Спартак 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
18 марта, суббота 16:30 Локомотив 1:1 Спартак
6 тур
11 сентября, воскресенье 16:30 Спартак 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
30 апреля, суббота 19:30 Локомотив 0:2 Спартак
12 тур
18 октября, воскресенье 13:30 Спартак 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
15 тур
30 ноября, воскресенье 13:30 Локомотив 1:0 Спартак
11 тур
26 октября, воскресенье 13:30 Спартак 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
30 марта, воскресенье 13:30 Локомотив 0:0 Спартак
15 тур
3 ноября, воскресенье 18:00 Спартак 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
16 марта, суббота 13:30 Спартак 0:0 Локомотив
7 тур
2 сентября, воскресенье 20:30 Локомотив 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
44 тур
13 мая, воскресенье 18:30 Локомотив 0:2 Спартак
31 тур
20 ноября, воскресенье 16:15 Спартак 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
29 тур
29 октября, суббота 19:30 Спартак 3:0 Локомотив
14 тур
18 июня, суббота 21:00 Локомотив 0:2 Спартак
Россия. Премьер-Лига 2010
17 тур
15 августа, воскресенье 21:20 Локомотив 2:3 Спартак
3 тур
28 марта, воскресенье 14:00 Спартак 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
25 тур
18 октября, воскресенье 14:00 Спартак 3:0 Локомотив
11 тур
30 мая, суббота 14:00 Локомотив 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2008
28 тур
9 ноября, воскресенье 16:00 Спартак 0:1 Локомотив
14 тур
19 июля, суббота 16:00 Локомотив 2:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2007
24 тур
23 сентября, воскресенье 14:00 Локомотив 4:3 Спартак
10 тур
19 мая, суббота 14:00 Спартак 1:2 Локомотив
Россия. Кубок (2006/2007)
1/2 финала
ответный матч		 9 мая, среда 14:00 Спартак 1:2 Локомотив
1/2 финала
ответный матч		 2 мая, среда 19:00 Локомотив 3:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2006
19 тур
17 сентября, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Спартак
4 тур
9 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2005
30 тур
19 ноября, суббота 14:00 Локомотив 1:1 Спартак
15 тур
9 июля, суббота 00:00 Спартак 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
19 тур
14 августа, суббота 00:00 Спартак 1:3 Локомотив
14 тур
7 августа, суббота 00:00 Локомотив 0:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
19 тур
2 августа, суббота 00:00 Спартак 2:5 Локомотив
12 тур
11 июня, среда 00:00 Локомотив 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
12 сентября, четверг 00:00 Локомотив 1:1 Спартак
4 тур
22 марта, пятница 00:00 Спартак 1:2 Локомотив
Чемпионат России 2001
28 тур
8 ноября, четверг 00:00 Локомотив 2:1 Спартак
14 тур
25 июня, понедельник 00:00 Спартак 1:0 Локомотив
Чемпионат России 2000
17 тур
16 июля, воскресенье 00:00 Локомотив 3:2 Спартак
3 тур
8 апреля, суббота 00:00 Спартак 0:0 Локомотив
Чемпионат России 1999
27 тур
16 октября, суббота 00:00 Спартак 3:0 Локомотив
13 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Локомотив 0:3 Спартак
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Локомотив 0:2 Спартак
2 тур
5 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 2:0 Локомотив
Чемпионат России 1997
29 тур
27 сентября, суббота 00:00 Спартак 4:2 Локомотив
12 тур
31 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:3 Спартак
Чемпионат России 1996
22 тур
10 августа, суббота 00:00 Спартак 3:2 Локомотив
3 тур
15 марта, пятница 00:00 Локомотив 0:2 Спартак
Чемпионат России 1995
19 тур
5 августа, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Спартак
10 тур
10 июня, суббота 00:00 Спартак 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1994
30 тур
6 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Спартак
2 тур
20 марта, воскресенье 00:00 Спартак 3:1 Локомотив
Чемпионат России 1993
34 тур
30 октября, суббота 00:00 Локомотив 0:0 Спартак
18 тур
2 июля, пятница 00:00 Спартак 3:0 Локомотив
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 6 тур
17 октября, суббота 00:00 Спартак 4:1 Локомотив
Первый этап, 1 тур
29 августа, суббота 00:00 Локомотив 0:1 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 17 13 3 1 47:7 +40 42
2. Ростов 17 10 5 2 32:23 +9 35
3. Спартак М 16 10 3 3 38:17 +21 33
4. ЦСКА 16 8 5 3 29:16 +13 29
5. Ахмат 17 8 2 7 27:27 0 26
6. Динамо М 16 7 5 4 31:20 +11 26
7. Краснодар 16 7 4 5 30:24 +6 25
8. Оренбург 16 7 1 8 28:36 -8 22
9. Сочи 16 6 4 6 25:32 -7 22
10. Урал 17 6 3 8 21:28 -7 21
11. Крылья Советов 17 5 5 7 20:25 -5 20
12. Пари НН 17 5 4 8 22:29 -7 19
13. Факел 17 1 10 6 21:33 -12 13
14. Локомотив 16 3 4 9 19:32 -13 13
15. Химки 16 3 3 10 16:34 -18 12
16. Торпедо М 17 1 3 13 7:30 -23 6
...
  • ...
    Рейтинг: +2738

    фанат джигурды 4 минуты назад

    Мудазян прибежал поздравлять- ****, запоровшая всю игру и кучу всего в предыдущих!!!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2738

    фанат джигурды 5 минут назад

    ИЗИДОР!!!!!!!!!!!!!!!!

    А спартачи сами виноваты- сколько моментов до этого запороли.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16344

    Fusballer > фанат джигурды 2 минуты назад

    Точно! Столько моментов было.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16344

    Fusballer 6 минут назад

    Пропустили!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16344

    Fusballer 7 минут назад

    Два выхода не реализовали! Так нельзя!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2738

    фанат джигурды 17 минут назад

    Мудазян всё запорол!!! 6 угловых бездарно подал, но его не меняют!!!

    Походу, надо таких только ликвидировать...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16344

    Fusballer 32 минуты назад

    Прижали Спартак. Нужны контрмеры.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2738

    фанат джигурды 34 минуты назад

    Может там уже гений футбола Галактионов успел ко 2-му тайму и показал: как надо играть?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +26

    Dmitry893 > фанат джигурды 27 минут назад

    Может он передумает и возьмут Семина? Если в межсезонье ничего не изменится в игре, Локо отправится в пердив

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +2738

    фанат джигурды > Dmitry893 18 минут назад

    Великий Юрий Палыч- не панацея.
    Нужно убирать мудазяна и 60% состава, и нужна встряска.
    Я категорически против Николича, потому что ни при одном тренере столько позорных антирекордов не было!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2738

    фанат джигурды 37 минут назад

    Если мудазяна уберут с поля, то с такой игрой не всё потеряно.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16344

    Fusballer 45 минут назад

    Какой момент! Шамар даже не попытался похитрее сыграть при выходе 1 на 1.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +18011

    житель СПб 1 час назад

    Спартак молодцы, но на Локо смотреть печально... И не то, что игроки плохие. Просто явно отсутствие тренера в команде сказывается.

    0
    Ответить
Матч-центр
16:30
Торпедо М
Зенит
0
2
19:00
Навалкарнеро
УД Логроньес
1
3
Второй тайм доп. времени
20:00
Сампдория
Лечче
0
1
Идет второй тайм
20:00
Сьон
Санкт-Галлен
1
7
Идет второй тайм
20:00
Спарта
Динамо ЧБ
1
0
Идет второй тайм
20:00
Истанбул ББ
Галатасарай
0
4
Идет второй тайм
20:00
Уэтор-Тахар
Альбасете
0
0
Идет второй тайм
20:00
Гвадалахара КМ
Понферрадина
2
0
Идет второй тайм
20:00
Герника
Леганес
0
0
Идет второй тайм
20:00
Аренас
Луго
0
0
Идет второй тайм
20:00
Беасайн
Спортинг Х
2
1
Идет второй тайм
20:00
Расинг Риоха
Химнастик
0
2
Идет второй тайм
20:00
Сестао Ривер
Расинг де Феррол
1
0
Идет второй тайм
20:00
Утрера
Сеута
0
0
Идет второй тайм
20:15
Зюлте-Варегем
Эйпен
2
3
Идет второй тайм
20:15
Сент-Труйден
Серкль Брюгге
0
0
Идет второй тайм
20:30
Ньюкасл
Челси
0
0
Перерыв
20:30
Шальке-04
Бавария
0
1
Перерыв
20:30
Эквадор
Ирак
0
0
Перерыв
20:30
Л'Алькора
Эльче
0
2
Перерыв
20:30
Аутоль
Мальорка
0
4
Перерыв
20:45
Эммен
Аякс
1
3
Идет первый тайм
21:00
Абердин
Данди Юнайтед
0
0
Идет первый тайм
21:00
Арука
Риу Аве
0
0
Идет первый тайм
  • Читайте нас: 