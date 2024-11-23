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    • Нигматуллин объяснил грубую ошибку Лантратова в матче со «Спартаком»

    Нигматуллин объяснил грубую ошибку Лантратова в матче со «Спартаком»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался об ошибке голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова в матче со «Спартаком».

    Лантратов совершил результативную ошибку, пытаясь вынести мяч. Его накрыл Манфред Угальде.

    «Все вратари – заложники современного стиля игры. Зачастую они разыгрывают мяч и чувствуют себя полевыми игроками, ведь такие требования. Лантратов в первом пропущенном мяче до последнего ждал кого-нибудь, чтобы отдать пас. Но мне сложно оправдать его действия. К сожалению, это вратарская ошибка», – сказал Нигматуллин.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак»«Локомотив».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    23.11.2024 19:06
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    Комментарии (5)
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    Питерский князь
    1732378970
    За то по системе гол+пас, может записать себе асист. :)))
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    Ziklop
    1732380614
    ставку сделал на гол Спартака в первые 15 минут...
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    Интерес
    1732381035
    Тупо модно.Лет через десять будут над этим иронизировать.Ибо всё начиналось с "ускорения игры",а потом пришли поганое ВАРево и "современная вратарская игра".
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