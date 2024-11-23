Нигматуллин объяснил грубую ошибку Лантратова в матче со «Спартаком»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался об ошибке голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова в матче со «Спартаком».

Лантратов совершил результативную ошибку, пытаясь вынести мяч. Его накрыл Манфред Угальде.

«Все вратари – заложники современного стиля игры. Зачастую они разыгрывают мяч и чувствуют себя полевыми игроками, ведь такие требования. Лантратов в первом пропущенном мяче до последнего ждал кого-нибудь, чтобы отдать пас. Но мне сложно оправдать его действия. К сожалению, это вратарская ошибка», – сказал Нигматуллин.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Локомотив».

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