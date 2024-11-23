Семак ответил на претензию про отсутствие в составе воспитанников «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о воспитанниках петербургской академии.

Ранее вратарь петербуржцев Богдан Москвичев, выступающий за «Оренбург» на правах аренды, заявил, что в «Зените» воспитанникам дают мало игрового времени.

– Играющий в аренде за «Оренбург» вратарь Богдан Москвичев заявил о том, что в «Зените» воспитанникам академии не дают место в составе.

– У каждого свое мнение. Мне кажется, мы даем такую возможность, и ею нужно пользоваться. Я думаю, большое количество игроков, которые с нами ездят на сборы, участвуют в товарищеских матчах, тренировочном процессе. Здесь не надо ничего искать, кто сильнее, кто выигрывает конкуренцию, тот и играет.

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