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    • Семак ответил на претензию про отсутствие в составе воспитанников «Зенита»

    Семак ответил на претензию про отсутствие в составе воспитанников «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о воспитанниках петербургской академии.

    Ранее вратарь петербуржцев Богдан Москвичев, выступающий за «Оренбург» на правах аренды, заявил, что в «Зените» воспитанникам дают мало игрового времени.

    – Играющий в аренде за «Оренбург» вратарь Богдан Москвичев заявил о том, что в «Зените» воспитанникам академии не дают место в составе.

    – У каждого свое мнение. Мне кажется, мы даем такую возможность, и ею нужно пользоваться. Я думаю, большое количество игроков, которые с нами ездят на сборы, участвуют в товарищеских матчах, тренировочном процессе. Здесь не надо ничего искать, кто сильнее, кто выигрывает конкуренцию, тот и играет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    23.11.2024 23:56
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    Комментарии (11)
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    BRO_football
    1732395642
    Зато какой пиар Зенит делает на своих воспитанниках. В каждой рекламе показывают детей в форме Зенита и всякие пафосные фразы про будущее российского футбола. А на деле что? Свои не играют!
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    Snek
    1732396679
    Не люблю Зенит, но тут соглашусь. Вам шашечки или ехать? Вам воспитанники в команде нужны? Велком топить за ЦСКА, Ростов, Локо или Динамо. А если вам первые места, то за Зенит.
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    n876
    1732397553
    отсутствие в составе воспитанников «Зенита»------- Зенит позор российского футбола.
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