Мусаев прокомментировал упущенную на 94-й минуте победу «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча с «Химками» (2:2). Краснодарская команда упустила победу на 94-й минуте, пропустив с пенальти, и потеряла лидерство в РПЛ.

«Сложная игра. Погодные условия, и соперник играл дисциплинированно и компактно. Плюс ребята были в сборных. Из последних 5 матчей 4 выездные. Следующий тоже.

У ребят был хороший настрой. В концовке нужно было играть более спокойно. Вижу, что ребята отдают все силы. Нужно идти к максимальному результату», – сказал Мусаев.

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