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    • Мусаев прокомментировал упущенную на 94-й минуте победу «Краснодара»

    Мусаев прокомментировал упущенную на 94-й минуте победу «Краснодара»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча с «Химками» (2:2). Краснодарская команда упустила победу на 94-й минуте, пропустив с пенальти, и потеряла лидерство в РПЛ.

    «Сложная игра. Погодные условия, и соперник играл дисциплинированно и компактно. Плюс ребята были в сборных. Из последних 5 матчей 4 выездные. Следующий тоже.

    У ребят был хороший настрой. В концовке нужно было играть более спокойно. Вижу, что ребята отдают все силы. Нужно идти к максимальному результату», – сказал Мусаев.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.11.2024 18:53
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    Комментарии (9)
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    Январь 59
    1732378207
    Главное, что без обид на судейство.
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    russkiisergei
    1732378234
    это всё позор Российского футбола проплатил!!! пенальти просто выдуманный
    Ответить
    ЗаЖиМ
    1732378861
    Быки, ну как так-то?!
    Ответить
    Валя Ромашина
    1732379842
    СПб рулит , Зенит чемпион и это обсуждению не подлежит
    Ответить
    Номэд
    1732382922
    Не только болелы клубов, но и все футбольные специалисты видят, что в рпл засилье вшивобразных во всех структурах и рулит ими г-н миллер. ГаСпром - бзденит российского футбола!
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    oyabun
    1732383473
    Очень жаль за результат. Но мы же все понимаем, кто "должен" выиграть этот чемпионат? Судьи стараются как могут.
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    zigbert
    1732386134
    Теперь все эти рассуждения не имеют смысла. А концентрация в игре должна быть до последней секунды.
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    sochi-2013
    1732387089
    СЕПЛЬПО!
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